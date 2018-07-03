Постыдный треп Кремля 1 Аркадий Дубнов

3.07.2018, 14:50

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Аркадий Дубнов

Крымнаш не удалось сделать праздником победы, остается приватизировать удачу левой ноги вратаря.

«Ликование болельщиков после победы сборной России над Испанией на Чемпионате мира сопоставимо с празднованием дня победы в 1945 году», — считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Нельзя придумать большего оскорбления памяти миллионов людей, чем это оскорбительная пошлость кремлевского говоруна!

Крымнаш не удалось сделать праздником победы, остаётся теперь только приватизировать удачу левой ноги Вратаря, приравняв ее к Великому спасению народа.

Мелкие ничтожества.

Они даже не понимают, что приравняли к Гитлеру короля Испании Фелипе, сидевшего рядом с Димоном вчера в царской ложе в Лужниках.

Они ещё и непревзойденные глупцы.

Как же это все мерзко

Как это стыдно…

Аркадий Дубнов, «Фейсбук»