Для минского «Динамо» закупят систему видеосъемки за $750 тысяч 1 3.07.2018, 15:04

Ранее компания «Ксорекс-сервис» дважды выигрывала «динамовских» тендера.

Завершились переговоры по выбору поставщика последнего значимого лота для комплектования минского стадиона «Динамо» — системы скоростной рельсовой видеосъемки на финишной прямой. Процесс согласования шел довольно долго, тендер был объявлен еще в середине февраля, пишет «Трибуна».

В итоге победителем было объявлено ООО «Ксорекс-сервис», которое должно будет поставить оборудование по цене 1 494 000 рублей (около 750 тысяч долларов).

Ранее это общество с ограниченной ответственностью выиграло еще два крупных «динамовских» тендера: на поставку системы технологического телевидения стоимостью почти 5,5 миллиона долларов и системы видеонаблюдения за 4 миллиона 500 тысяч долларов.