Ученые: Бедные люди более щедрые, чем богатые 2 3.07.2018, 15:12

К такому выводу исследователи пришли после проведения социального эксперимента.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии выявили, что те, кто хорошо зарабатывают, менее склонны делиться нажитым с другими, чем те, у кого мало денег, пишет сайт «Вокруг света».

К такому выводу исследователи пришли после проведения социального эксперимента, в ходе которого люди играли в игры на реальные деньги. Добровольцев условно поделили на представителей более низкого и высокого социального статуса, выдав каждому соответствующую сумму денег. А часть людей должна была заработать свое богатство.

Участники игры должны были решить, сколько денег они хотят оставить себе и сколько положить в общий котел, который впоследствии будет разделен между всеми поровну. Оказалось, что те, у кого изначально было больше денег, с меньшей охотой с ними расставались, чем те, у кого их было мало. Причем люди, которым пришлось потрудиться, отдавали еще меньшую часть своего заработка.

«Для представителей высокого статуса способ достижения их богатства, будь то случайность или труд, оказался ключевым фактором в том, насколько они были готовы сотрудничать», – сказала Магда Осман, профессор Школы биологических и химических наук Университета королевы Марии и ведущий автор исследования. – Хотя для людей с низким статусом то, как они оказались в этой группе, не имело никакого значения».