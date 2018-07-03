Выгодные путешествия: из Минска на море и обратно за 69 евро 3.07.2018, 15:56

Как бюджетно уехать из серой повседневности.

Сегодня сitydog.by рассказал о бюджетных способах уехать из серой повседневности.

Из Минска на море и обратно за 69 евро

Белорусская авиакомпания «Белавиа» предлагает недорогие билеты из Минска в Палангу и обратно. Улететь за такую цену можно в июле и августе, причем вместе с багажом и из минского аэропорта. Как раз море прогреется!

На автобусе по Европе с 20-процентной скидкой

Автобусный перевозчик FlixBus устроил небольшую распродажу, в рамках которой предлагает любые билеты по Европе со скидкой 20%. Учитывая, что FlixBus ездит чуть ли не по всей Европе, получается отличный вариант для бюджетного путешествия. Если вы, конечно, переносите путешествия в автобусах. Карту маршрутов компании можно посмотреть здесь, получить промокод – здесь, а забронировать билеты – вот здесь.

Из Вильнюса в Иран и обратно за 141 евро

МАУ постоянно ругают, но можно рискнуть и купить билеты, которые прямо сейчас предлагает украинская авиакомпания, из Вильнюса в Тегеран и обратно за 141 евро. Дешево улететь можно только осенью, а в стоимость билета не входит багаж. Посмотреть там есть на что.