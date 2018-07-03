В Польше стартовал форум регионов «Троеморья» 3.07.2018, 15:23

Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Проект объединяет страны Балтийского, Адриатического и Черного морей.

Региональное сотрудничество и реализация совместных проектов в сфере транспортной и энергетической инфраструктуры - это главные темы открывшегося во вторник, 3 июля, в местности Ясенка возле Жешова Форума регионов программы «Троеморья», сообщает «Польское радио».

Во встрече участвуют представители органов местного самоуправления, политики и эксперты из стран, заинтересованных в программе: Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии, Хорватии, Венгрии и Литвы.

Форум открыл президент Анджей Дуда. В своем выступлении глава польcкого государства обратил внимание, что существующее экономическое отставание стран Восточной и Центральной Европы от Запада вызвано историко-политическими причинами. Разные уровни экономического, социального и политического развития отдельных европейских регионов являются не только проблемой Центральной Европы, но и всего Евросоюза – отметил президент Анджей Дуда.

Проект "Троеморье" нацелен на развитие экономического сотрудничества между странами региона, расположенного между тремя морями: Балтийским, Адриатическим и Черным. Он призван также ускорить создание новых инфраструктурных и энергетических связей в регионе с целью повышения его конкурентоспособности по отношению к Западной Европе.