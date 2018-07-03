Украина недовольна поставками дешевого цемента и стальных прутков из Беларуси 3.07.2018, 15:46

Начато антидемпинговое расследование.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила начать антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину прутков из углеродистой и легированных сталей и цемента. Как пишет tut.by, об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины по итогам заседания комиссии 2 июля.

В частности, комиссия возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину прутков из Беларуси и Молдовы и цемента из РФ, Беларуси и Молдовы.

«В ходе расследований будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними. По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности или нецелесообразности применения соответствующих антидемпинговых мер», — сказано в сообщении.

Согласно данным Госстата Украины, за январь-апрель 2018 года импорт в Украину прутков и брусков горячекатаных, свободно уложенных в бунты, из углеродистой стали из Молдовы составил 20,8 тыс. тонн на 12,56 млн долларов, других прутков из углеродистой стали из Молдовы — 23 тыс. тонн на 13,29 млн долларов, из Беларуси — 23,7 тыс. тонн на 13,54 млн долларов.

Помимо этого, импорт других прутков и брусков из других легированных сталей за эти 4 месяца из Молдовы составил 3,8 тыс. тонн на 2,31 млн долларов, из Беларуси — 1,5 тыс. тонн на 1,1 млн долларов.

Согласно данным Госстата, за январь-апрель 2018 года импорт в Украину различных цементов из России составил 135,5 тыс. тонн на 5,19 млн долларов, из Беларуси — 72,1 тыс. тонн на 3,01 млн долларов и из Молдовы — 24,3 тыс. тонн на 1,11 млн долларов.

Всего же в Украину за этот период было поставлено 236,3 тыс. тонн этой продукции на 10,39 млн долларов, тогда как ее экспорт составил 134,4 тыс. тонн на 5,59 млн долларов, отмечает «Интерфакс-Украина».

Стоит напомнить, что ассоциация «Укрцемент» в 2017 году неоднократно обвиняла Беларусь в поставках продукции по заниженным ценам. Недовольство украинской стороны вызывало и то, что при производстве цемента Беларусь использует энергоносители, прежде всего газ, который покупает по договорным «политическим» ценам в России.

В правительстве Беларуси предостерегли «Укрцемент» от попытки дискредитировать белорусских производителей.

Минстройархитектуры Беларуси планировало в 2018 году нарастить экспорт цемента в Украину до 1 млн тонн.

Стоит сказать, что 2 июля МКМТ по итогам рассмотрения материалов спецрасследования ввела квоты на импорт серной кислоты и олеума, основные поставщики которых РФ и Беларусь.

Согласно данным Госстата, за январь-апрель 2018 года импорт в Украину серной кислоты и олеума из России составил 2,1 тыс. тонн на 99,2 тыс. долларов, из Беларуси — 18 тыс. тонн на 820,5 тыс. долларов. На эти две страны приходилось почти 100% всего импорта этой продукции, тогда как ее экспорт составил 23,4 тонны на 7,7 тыс. долларов. Против введения ограничений на импорт серной кислоты выступали ряд украинских металлургических компаний, тогда как химические предприятия настаивали на их введении.