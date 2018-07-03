В Иркутске устроили флешмоб против повышения пенсионного возраста 3.07.2018, 15:47

Горожане размещают снимки в социальных сетях и пишут текст в поддержку протеста.

В Иркутске гражданские активисты проводят флешмоб против «пенсионной реформы» в России. Участники делают фотографии с хештегами #55х60 и #народпротив. Как передает «Радио Свобода», об этом сообщил один из организаторов акции Андрей Калинкин. Горожане размещают снимки в социальных сетях и пишут текст в поддержку протеста. Таким образом они хотят повлиять на региональных депутатов и заставить их написать отрицательный отзыв на законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста.

«Региональное Законодательное собрание самоустранилось от принятия решения. Мы хотим, чтобы они собрали внеочередную сессию и подготовили свой ответ Государственной думе. Местные депутаты должны от нашего имени выступить против и не поддерживать этот законопроект. Пока есть возможность попытаться остановить это решение, мы будем продолжать свои акции», – заявил Калинкин.

К флешмобу присоединились уже более 50 жителей Иркутска. Кроме того, инициативная группа намерена проводить акции протеста. Очередной митинг должен пройти 18 июля, в день, когда Государственная дума будет рассматривать законопроект в первом чтении. Волонтеры вместе с КПРФ продолжают сбор подписей в регионе под обращением к правительству с требованием не пересматривать пенсионный возраст.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко публично выступил против повышения возраста выхода на пенсию. Инициативу российского правительства иркутский губернатор не разделяет. Повышения пенсий можно было бы добиться увеличением производительности труда, заявил чиновник. Он намерен направить в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект.

В России продолжаются акции протеста против законопроекта, повышающего пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 для женщин.