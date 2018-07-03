Николая Статкевича доставили на Окрестина 3.07.2018, 16:16

Николай Статкевич

Фото: «Еврорадио»

Власти используют «недосиженные» сутки политика.

Об этом сообщила в «Фейсбуке» супруга одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича Марина Адамович:

- В ЦИПе подтвердили, что Николай Статкевич у них. Сказали, что «недосиженное». Интересно, на сколько еще раз можно растянуть те «недосиженные»

10 суток?

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, сегодня в Минске задержали одного из лидеров БНК Николая Статкевича. Политик был арестован возле своего дома накакуне Акции солидарности и освобождения. Всего на акции брутально задержали 28 человек.