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Николая Статкевича доставили на Окрестина

  • 3.07.2018, 16:16
Николай Статкевич
Фото: «Еврорадио»

Власти используют «недосиженные» сутки политика.

Об этом сообщила в «Фейсбуке» супруга одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича Марина Адамович:

- В ЦИПе подтвердили, что Николай Статкевич у них. Сказали, что «недосиженное». Интересно, на сколько еще раз можно растянуть те «недосиженные»

10 суток?

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, сегодня в Минске задержали одного из лидеров БНК Николая Статкевича. Политик был арестован возле своего дома накакуне Акции солидарности и освобождения. Всего на акции брутально задержали 28 человек.


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