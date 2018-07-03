Петр Порошенко: Украина хочет вступить в ЕС до 2025 года 3.07.2018, 16:25

Петр Порошенко

Европейский вектор развития будет закреплен в Конституции Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что целью украинского народа является вступление страны в Евросоюз до 2025 года.

Украина намерена вступить в Европейский Союз до 2025 года. Об этом заявил президент Петр Порошенко на брифинге с лидером Сербии Александром Вучичем во вторник, 3 июля, передает 112 Украина.

В частности, Порошенко заявил, что Украина искренне желает, чтобы Сербия вступила в Евросоюз в 2025 году после преодоления всех препятствий.

"Хочу подчеркнуть, что такая же цель и у украинского народа", - добавил президент.

Напомним, в марте Порошенко заявлял, что Украина может вступить в ЕС через несколько лет. При этом он выразил уверенность, что страну примут в союз. Порошенко подчеркнул, что за последние три года Украина достигла большого прогресса, особенно в борьбе с коррупцией, и будет продолжать двигаться по пути реформ.

Порошенко также распорядился внести поправки в Конституцию Украины, которые закрепят стремление страны войти в НАТО и ЕС.