Данкверт запретил поставки с трех предприятий Беларуси 5 3.07.2018, 16:46

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Запрет начнет действовать с завтрашнего дня.

Россельхознадзор с 4 июля запрещает поставки продукции с трех предприятий Беларуси. Продукция пяти предприятий поставлена под усиленный лабораторный контроль.

Как сообщает interfax.by со ссылкой на материалы службы, в связи с повторными нарушениями ветеринарно-санитарных требований запрещен ввоз продукции ОАО "Беларуськалий" (выявление тетрациклина в говядине) и Калинковичского мясокомбината (также выявление тетрациклина в говядине), форелевого хозяйства "Лохва" - из-за обнаружения бактерий группы кишечной палочки в рыбе.

Кроме того, под усиленный лабораторный контроль поставлена продукция предприятия "Мозырские молочные продукты", ОАО "Молоко" (цех в г.Городок), ОАО "Молодечненский молочный комбинат" (Нарочанский филиал), ОАО "Молочные горки" и ТПК "Продинвест". Одна из основных причин этой меры - превышение массовой доли нитратов в питьевом молоке.