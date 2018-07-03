Летний отдых: Как зарядить батарейки 3.07.2018, 16:54

1,247

Правила, которые помогут забыть о работе и отдохнуть.

Из отпуска мы иногда возвращаемся еще более уставшими. Как не допустить этого? И отдыхать эффективно.

Предприниматель и бизнес-тренер Ваче Давтян поделился своим опытом с nv.ua:

Запланируйте даты заранее

Лет 15 назад наши друзья предложили поехать с ними по дешевым горящим путевкам. Нам пришлось за 1 день собрать вещи, завершить дела и махнуть на курорт. Отпуск не удался – место было никудышнее, погода холодная плюс меня постоянно отвлекали срочные звонки и мейлы. Так что с отпуском определитесь за 1-2 месяца. И спокойно передайте все дела.

Делегируйте и расслабьтесь

17 лет назад я не мог расслабиться даже на один час. Когда начал выгорать, то повесил на двери объявление «Не заходить с вопросом, на который у вас нет хотя бы 1 ответа». В течение двух месяцев сотрудники взяли на себя ответственность, перестав меня дергать, и я в первый раз насладился спокойным отдыхом.

Так что научитесь делегировать задачи и не берите новые, даже, если кажется, что вы успеете их завершить. Дайте людям право на ошибку, но определите его границы. Создайте свободную зону – последнюю неделю подведите итоги, напишите важные письма и плавно войдите в состояние отдыха.

Включите автоответчик

Запишите сообщение на автоответчик или создайте автоответ на почте. Мой вариант: «Коллеги, я буду в отпуске до 28 июля, по приезду с удовольствием перезвоню/напишу. По срочным вопросам можете обратиться к моей помощнице Дарие по телефону (имейлу) ххх-хх-хх»

Упакуйте чемодан за 5-7 дней до поездки

Начните в выходной день и оставьте запас в несколько дней. Вещи в чемодане лучше размещать, сворачивая в трубочки – так помещается в 1,5 раза больше. Каждый вечер просматривайте содержимое и вспоминайте, что из важного вы забыли положить.

12 лет назад я забыл взять мазь для колен и очки для плавания, что причинило мне большие неудобства. После чего я составил список 45 необходимых вещей и ориентируюсь на него до поездок

Вылетайте утром или днём.

Если есть возможность, не экономьте на билетах, вылетая в два часа ночи. Вы потеряете 2-3 дня, приходя в себя после бессонной ночи. То же относится и к обратной поездке домой. Я беру на раннее утро, зная, что есть вероятность переноса рейса на 2-3 часа позже. До выезда из дома смотрю онлайн-табло, где часто заранее предупреждается об опоздании рейса.

Отключите гаджеты.

Я люблю на отдыхе запирать их в сейф, и включать только вечером. Хотя первые три дня чувствуешь себя некомфортно, но потом начинаешь ловить кайф, вспоминая беззаботное детство. В онлайн-общении действует правило «чем быстрее отвечаешь, тем больше приходит писем/сообщений». Так что расслабьтесь и проверяйте почту и сообщения не более 2 раз в день. Отсрочка на 4-5 часов будет очень кстати. А еще попробуйте полный цифровой детокс 3-4 дня подряд.

Плавное вхождение в работу.

Психологи не советуют полностью отключаться от работы. Поэтому просите коллег 1-2 раза в неделю высылать краткие резюме по ситуациям. Возвращайтесь за 2-3 дня до окончания отпуска - созвонитесь с коллегами, на 1-2 часа подъезжайте в офис. Начните понемногу вникать в дела, чтобы первый день не показался шоковым.