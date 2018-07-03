Белорусов приглашают на встречи с Папой Римским в Литву и Панаму 3.07.2018, 17:30

Верующие могут записаться в паломничество в Вильнюс и Каунас, которые Понтифик посетит в сентябре.

Католических верующих Беларуси приглашают на встречи с Папой Римским Франциском, которые пройдут в сентябре 2018 году в Литве и в январе 2019 года в Панаме, сообщает krynica.info.

Так, верующие Минска-Могилевской архиепархии могут записаться в паломничество в Вильнюс и Каунас, которые Понтифик посетит 22 и 23 сентября. Запись в паломничества возможен в приходах, для чего просят обращаться к своим настоятелям.

В паломничество на молодежную встречу, которая пройдет в литовской столице на литовском и итальянском языках, приглашается молодежь от 18 до 35 лет. В паломничество на Святую Мессу в Каунас запись идет без ограничения в возрасте (дети только в сопровождении родителей).

Программа паломничества в Вильнюс (22 сентября):

7:35 — выезд из Минска поездом; прибытие — 10:05

12:00 — Святая Месса в храме св. Архангела Рафаила на белорусском языке для участников паломничества

13:00 — обед для паломников

Встреча с Папой Римским

21:17 — отправление поездом в Минск; прибытие — 1:05

Примерная стоимость участия (организация, виза, обед) составляет 55 евро. Для тех, кто поедет из Молодечно поездом в 8:27, стоимость участия составляет 45 евро.

Программа паломничества в Каунас (23-24 сентября):

Выезд из Минска автобусами (в ночь с субботы на воскресенье, точное время отъезда будет дано позже).

7:00 — приезд в Каунас

Участие в бдении перед мессой в специальном секторе

святая Месса

Встреча Папы Римского с духовенством в кафедральном соборе Каунаса (для священников и монашествующих)

12: 30-16: 00 — свободное время

Выезд в Кайшядорис, ужин, ночлег

завтрак

Святая Месса у реликвий бл. архиепископа Теафилюса Матулёниса (на белорусском языке), выезд в Вильнюс.

Вильнюс. Возможность посещения торгового центра «Акрополис»

Возвращение в Минск

Примерная стоимость (организация, ночлег, питание, виза) — 60 евро. Для тех, кто поедет из Молодечно, — 50 евро. Точная стоимость паломничества будет дана к 15 июля.

В XXXIV Всемирных дней молодежи (ВДМ), которые пройдут в Панаме с 22 по 29 января 2019 года, примет участие единая делегация молодежи из Беларуси.

Священников, монахинь, молодых людей, которые могут быть в Панаме, по вопросам участия в мировых Днях Молодежи просят лично связываться с ответственными за подготовку единой делегации из Беларуси: о. Антонием Гремза, Межъепархиальный координатор и ответственный за подготовку белорусской делегации для участия в ВДМ в Панаме (+375 29 286 31 78; +375 29 632 43 73; e-mail: gremantos@gmail.com) и Гелены Богдан (+375 29 286 31 78; e-mail: lemonik24@mail.ru).

Все мероприятия рассчитаны на 14 дней. 17-21 января Дни молодежи будут проходить в епархиях, 22-27 января состоятся центральные мероприятия, которые пройдут в городе Панама на побережье Cinta Costera. С 26 на 27 января состоится бдение на открытом пространстве на побережье Тихого океана. Возможные дни вылета: 15 и 16 января, возврата: 29 и 30 января.

Стоимость около 2000 долларов (авиабилет, пакет пилигрима ВДМ, участие в днях в епархии, переезд в одну из епархий Панамы, страховка). Возможны незначительные изменения. Аванс в размере 50% от общей суммы нужно внести до 1 сентября 2018 года. В случае отказа от участия аванс не возвращается (возвращение возможно только за счет замены новым участником). Окончательную оплату нужно внести до 1 ноября.

Возраст участников 18-35 лет. Состояние здоровья должно обеспечить хорошее самочувствие при влажном климате и температуре в январе около +33 градусов днем и около +23 ночью. Участники ВДМ являются паломниками и должны быть готовы к скромным условиям проживания в Панаме.

Главной валютой оплаты является американский доллар. Белорусам для поездки в Панаму не нужны визы и прививки. Необходимо иметь действующий паспорт и открытую шенгенскую визу для трансфера через один из европейских аэропортов.