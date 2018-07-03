Анджей Дуда: Троеморье – это функциональное, а не теоретическое мероприятие 3.07.2018, 17:49

Анджей Дуда

Фото: charter97.org/Иван Межуй

К перспективному проекту могут присоединится Молдова и Украина.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Инициатива Троеморья – это функциональное и систематическое, а не теоретическое и сезонное мероприятие, сообщает «Радио Польша».

По словам главы польского государства, проходящий близ Жешува «Форум регионов Троеморья» является новой главой в истории Инициативы, которая придает ей трансграничный характер.

«Для нас важно, чтобы это сотрудничество имело целостный и многоуровневый характер. Чтобы в ней участвовали не только президенты, но также правительства и региональные власти», - отметил Анджей Дуда.

Спикер Сейма Марек Кухциньский, в свою очередь, заявил о возможности создания парламентской ассамблеи стран-участниц Инициативы Троеморья. По его словам, это может произойти уже в следующем году.

«В настоящее время ведутся межпарламентские переговоры с целью создания парламентской ассамблеи не только стран Троеморья, но также государств, которые не входят в ЕС, в первую очередь, Украины и Молдовы», - отметил Марек Кухциньский.

Инициатива Троеморья является проектом экономического сотрудничества, охватывающим страны Вышеградской группы – Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию, балтийские страны, а также Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию. Понятие Троеморья обусловлено тем, что упомянутые страны расположены между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.