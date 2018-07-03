Задержанные на акции в Минске правозащитники вышли на свободу 1 3.07.2018, 17:55

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Фото: spring96.org

В Первомайском РУВД остается 21 человек.

Всего милиционеры задержали 28 человек. Об этом «Белсату» сообщил активист Илья Добротвор, которого задерживали два раза.

«Продержали три часа, задерживали два раза, хотя я и говорил, что работал по заданию редакции. Отпустили меня и правозащитников. Остается там 21 человек. На каком юридическом основании их держат, неизвестно. Сами милиционеры говорят, что проводят «опрос»».

Сейчас ОМОНовцы пишут рапорты. Скорее всего задержанных заберут на Окрестина, говорит Илья Добротвор.

«Там Спaрыш, Нина Багинская, женщина из Калинковичей. У ее в 17:00 был поезд, она просила отпустить, но известно, к ней не прислушались».

Задержанный у своего дома один из лидеров БНК Николай Статкевич сейчас находится в ЦИП.