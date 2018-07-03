Уимблдон: Впервые в истории сразу 4 белоруски выступают в основной сетке турниров Большого шлема 2 3.07.2018, 18:06

Все белорусские теннисистки входят в топ-100 рейтинга WTA.

Белоруcские теннисиcтки Вера Лапко, Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович – участники основной сетки Уимблдона.

Отметим, что впервые в истории сразу четыре белорусские теннисистки выступают в основной сетке турниров Большого шлема. Эту информацию корреспонденту Tribuna.com подтвердили и в пресс-службе Белорусской федерации тенниса. Все спортсменки входят в топ-100 рейтинга WTA.

После первого игрового дня Уимблдона покинула турнир Арина Соболенко (32 WTA). Виктория Азаренко (87 WTA) и Вера Лапко (82 WTA) прошли во второй круг.

Александра Саснович (50 WTA) сегодня встретится с Петрой Квитовой.