Финские СМИ узнали о переносе места проведения встречи Путина и Трампа 3.07.2018, 18:13

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Фото: EPA

Вилла Кенигштедт на берегу реки Вантаа более не рассматривается в качестве места проведения саммита президентов России и США.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники финская газета Helsingin Sanomat («Новости Хельсинки»). По данным издания, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет непосредственно в столице Финляндии, передает РБК.

Helsingin Sanomat отмечает, что построенная в начале XIX века и выкупленная государством в 1961 году вилла Кёнигштедт вполне соответствует требованиям безопасности. Она является правительственной резиденцией и неоднократно использовалась для проведения переговоров и официальных встреч, однако для российско-американского саммита она, как отмечает газета, слишком мала.

Еще одним недостатком Кёнигштедт источники Helsingin Sanomat называют ее удаленность от финской столицы. Вилла расположена к северу от Хельсинки, так что аэропорт Хельсинки-Вантаа остается между ними. Helsingin Sanomat отмечает, что при таком раскладе президентам и сопровождающим их лицам не нужно будет даже заезжать в Хельсинки — после прилета в Вантаа им достаточно будет доехать до Кёнигштедт, а затем тем же путем вернуться обратно. Между тем финские власти и мэрия Хельсинки, по данным Helsingin Sanomat, хотят использовать саммит для рекламы столицы.

Какое именно место в Хельсинки будет выбрано для саммита, как отмечается в статье Helsingin Sanomat, пока не известно. Источники издания пояснили, что МИД Финляндии, возможно, предложит США и России несколько вариантов, а гости могут либо выбрать один из них, либо предложить свой. Собеседники газеты отмечают, что окончательный выбор может быть сделан в последний момент.

В МИД Финляндии Helsingin Sanomat заявили, что за официальными комментариями о выборе места для саммита необходимо обращаться в администрацию главы государства. Представитель президентской пресс-службы Катри Макконен сказала, что никакой новой информации на этот счет пока нет.

Возможным вариантом места для саммита в Helsingin Sanomat считают расположенный на берегу Финского залива отель, рядом с которым журналистами был замечен автомобиль посольства США. Впрочем, газета признает, что отель может быть лишь местом проведения предваряющих саммит встреч.