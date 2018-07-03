«Муж взял кредит и умер. Теперь мне выплачивать?» 12 3.07.2018, 18:39

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В банке рассказали, кто должен платить по счетам.

Иногда случаются непредвиденные ситуации, в которых не всегда понятно, как действовать. История нашей читательницы как раз из этого разряда. «Мой супруг Дмитрий 27 апреля 2018 года взял кредит в РРБ-Банке, а 26 мая он умер. Должна ли я выплачивать этот кредит, если он оформлен без поручителей, и копии каких документов мне должны дать в банке?» — спрашивает жена умершего мужчины Кристина. Tut.by узнал, на какие документы имеет право жена умершего и кто должен возвращать деньги банку.

— Мой супруг Дмитрий 27 апреля 2018 года взял в РРБ-Банке наличный кредит без поручителей, только со справкой о заработной плате, — рассказывает жена мужчины Кристина. — 26 мая он умер. Договор, который муж заключал в банке, мы с родными найти не можем. Его никто не видел.

Женщина обратилась в банк за копией всех документов, чтобы понять, сколько и когда ей нужно будет платить по кредиту. Сейчас она находится в декретном отпуске, поэтому рассчитываться по счетам будет сложно.

— 15 июня мне позвонили и сказали, что я могу приехать и забрать копию, — продолжает Кристина. — По приезде меня уговаривали заключить соглашение или написать заявление, что я согласна выплачивать этот кредит. Я отказалась. После этого сотрудники банка отказались мне выдать копию договора. Сказали, что для оплаты в кассе мне договор не нужен, достаточно назвать ФИО, и всё. В итоге мне распечатали условия кредитования, но не с оригинала договора моего мужа, а просто с сайта, без всяких подписей и печатей.

После этого женщина еще раз ездила в банк, написала заявление с просьбой предоставить копии документов, но так их и не получила.

— Сотрудники банка оба раза снимали копию документов, но так мне их и не отдали, ссылаясь на то, что я просто супруга, — говорит женщина. — Но ведь без документов я не знаю ни о сумме выплат, ни о сроке, ни о том, застрахован ли кредит, и т.д. И вообще должна ли я выплачивать этот кредит, если он оформлен без поручителей?

В РРБ-Банке прокомментировали ситуацию и пояснили, почему жене не выдают копию документов.

— В статье 121 Банковского кодекса прописано, что сведения о счетах и вкладах (депозитах), в том числе о наличии счета в банке, его владельце, номере и других реквизитах счета, размере средств, находящихся на счетах и во вкладах, являются банковской тайной, а значит, не могут разглашаться. Также не подлежат разглашению сведения о конкретных сделках, об операциях без открытия счета, операциях по счетам и вкладам, а также об имуществе, находящемся на хранении в банке.

Также специалисты банка ссылаются на часть 5 статьи 121 Банковского кодекса, где сказано, «что сведения, составляющие банковскую тайну физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, предоставляются банком им самим и их уполномоченным представителям на основании письменного согласия таких лиц, лично представленного банку. Это может быть любое третье лицо».

— Также информация, которая составляет банковскую тайну физлица, за исключением ИП, может быть предоставлена в случаях, которые предусмотрены законодательными актами Беларуси. К примеру, судам — по находящимся в их производстве уголовным делам, по которым могут быть применены конфискация имущества или другое имущественное взыскание. Это же касается гражданских исков, которые рассматриваются в уголовном процессе, дел об административных правонарушениях, гражданских и экономических дел, — перечисляет зампредседателя правления ЗАО «РРБ-Банк» Михаил Малков. — Кроме того, сведения могут быть предоставлены судебным исполнителям, прокурору или его заместителю, а также с санкции прокурора или его заместителя органам дознания и предварительного следствия.

Также данные может получить Департамент финансового мониторинга Комитета Госконтроля, нотариусы для совершения нотариальных действий, Нацбанк, организации, которые гарантированно возмещают банковские вклады физлиц.

— В случае смерти кредитополучателя таким уполномоченным лицом является нотариус — по находящимся в его производстве наследственным делам, — заключил Михаил Малков.

В банке пояснили, что кредит в данном случае должны будут гасить родственники умершего.

— В соответствии с пунктом 1 статьи 388 Гражданского кодекса обязательство прекращается смертью гражданина, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. Кредитное обязательство не связано неразрывно с личностью кредитополучателя, его исполнение может быть произведено и без его личного участия. Поэтому сам факт смерти человека не влечет прекращения взятых им обязательств по кредитному договору, эти обязательства сохраняются, — сказал зампредседателя правления. — Согласно пункту 1 статьи 1033 Гражданского кодекса, в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью.

По закону каждый из наследников, который принял наследство, отвечает по долгам оставившего наследство в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, поясняют в банке.

— Если у умершего имеются кредитные обязательства, наследникам следует уведомить банк, предоставивший кредит, о сложившейся ситуации. Для этого можно обратиться в банк с заявлением, в котором следует сообщить о смерти кредитополучателя и попросить разъяснить дальнейшие действия в отношении задолженности, — говорит Михаил Малков. — Также нужно предоставить в банк копию свидетельства о смерти кредитополучателя.