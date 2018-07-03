Беларусь и РФ собираются начать совместную подготовку военнослужащих ВДВ 5 3.07.2018, 19:14

1,362

Об этом сообщил заместитель командующего ВДВ РФ генерал-лейтенант Николай Игнатов.

Руководство Воздушно-десантных войск России и Вооруженных сил Беларуси обсудили в Минске совместную подготовку военнослужащих ВДВ, сообщил журналистам начальник штаба - заместитель командующего ВДВ РФ генерал-лейтенант Николай Игнатов, передает interfax.by.

"Начальник Генерального штаба (Вооруженных сил Беларуси) организовал прием, мы обсудили все вопросы, что касается совместной подготовки войск, и наметили путь дальнейшего сотрудничества", - сказал Н.Игнатов.

В качестве примера успешного взаимодействия Игнатов привел недавно прошедшие в Новороссийске российско-сербско-белорусские учения "Славянское братство". "Учения показали, что взаимодействие у нас от года в год становится все лучше и лучше. Такие учения будут продолжаться", - отметил замкомандующего.