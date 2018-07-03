Перебои с поставками нефти растут: что будет с ценами на Brent 3.07.2018, 19:26

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Аналитики прогнозируют, что в 2018 году баррель нефти будет стоит $69, в 2019 - $60.

Решение США не продлевать Совместный всеобъемлющий план действий (Joint Comprehensive Plan of Action – соглашение между Ираном и группой государств относительно ядерной программы Ирана) и ввести санкции против компаний, ведущих бизнес с Ираном, способствовало в мае росту цен на Brent до $77 за баррель – максимального уровня с ноября 2014 года, пишет РБК.

Из-за введения санкций может образоваться заметный дефицит предложения, который страны ОПЕК+ смогут лишь частично компенсировать увеличением производства на 1 млн барр./сутки, полагают аналитики Ренессанс Капитала. По данным МЭА, в мае Иран экспортировал примерно 2,4 млн барр. нефти в сутки. К тому же, значительно упала добыча в Венесуэле и вероятны краткосрочные перебои поставок из Канады, Ливии и Нигерии.

В банке не сомневаются, что в среднесрочном периоде эти перебои будут компансированы намного более сильным ростом добычи в других странах (в частности, в США, Канаде, России, Ираке и Бразилии) и восстановлением производства в Венесуэле и Иране. Однако в краткосрочном периоде определить перспективы предложения стало труднее.

Высокий уровень спроса на нефть в сочетании с рисками поставок в краткосрочном периоде побудили аналитиков банка повысить прогнозы цен на Brent с $62 до $69 за баррель на 2018 год и с $55 до $60 за баррель на 2019 год.

В Ренессанс Капитале отмечают, что более низкие прогнозы банка в сравнении с консенсусом Bloomberg и уровнем цен на форвардной кривой отражают значительный объем нефтяных резервов в мире и снижение затрат на добычу в США, который в настоящий момент является мировым маржинальным (ценообразующим) производителем.