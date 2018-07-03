Видеофакт: В Могилеве сотрудник ДПС на бегу догнал мотоциклиста 2 3.07.2018, 19:43

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Противостояние машины и человека закончилось победой последнего.

Некий автолюбитель снял на видеорегистратор погоню ДПС-ника за явно нарушающим правила байкером. Судя по цифрам на экране, инцидент случился 18 июня около 5 вечера, пишет mogilev.online.

На видео, появившемся в группе «Это Могилев, детка», видно, что мотоциклист на байке, явно нарушая правила, объезжает шлагбаум и пытается уехать вглубь лесополосы. В это же время сотрудник ДПС, показав приличную физическую форму, на большой скорости устремляется за нарушителем и после недолгой погони догоняет и валит его вместе с мотоциклом.

В описании к видео указано, что мотоциклист был пьян, не имел при себе прав, а равно и иных документов. Насколько это верно, мы не ручаемся, но, так или иначе, реакции сотрудника ДПС можно только позавидовать. «ДПС-ник пантера из Марвел. Уважение таким», — кратко резюмировал разместивший ролик.