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Роман Бессмертный: Путин в заложниках у Сенцова

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  • Роман Бессмертный
  • 3.07.2018, 19:47
  • 1,047
Роман Бессмертный
Фото: PHL

Такие фигуры, как Сенцов и Сахаров, валят империи, государства, союзы.

На самом деле это не Сенцов в заложниках у Путина, а наоборот.

В России не случайно начали процесс принудительного кормления украинского режиссера. Они там прекрасно понимают ту цену, которую может заплатить Кремль за все, что происходит с заключенным украинцем.

Мне вся эта ситуация напоминает историю с Андреем Сахаровым. Помните, Советскому Союзу тоже выставляли требование о его освобождении. В результате Сахарова освободили. Советский Союз после этого просуществовал уже недолго, распался. Таких людей, как Сахаров, а теперь Сенцов, я считаю флагами истории. Такие фигуры валят империи, государства, союзы, за них начинаются или заканчиваются войны.

Но так же заложником Сенцова может стать и Порошенко. Я здесь имею в виду ту бездарную историю с поездкой украинского омбудсмена в Россию.

С такой организацией процесса президент вредит и Сенцову, и себе в том числе. Хорошо, что сегодня уже наконец прозвучало заявление заместителя главы МИД Елены Зеркаль, что украинские дипломаты работают над тем, чтобы Трамп на встрече с Путиным 16 июля в Хельсинки поднял вопрос освобождения украинца.

Да, о нас там будут говорить без нас. Украина будет находиться в сенях этой закрытой для нашего государства встречи. Но использовать момент надо. Абсолютно реальная задача для украинской власти – вложить в уста Трампа требование об освобождении и Сенцова, других пленников. Бездействие может обернуться большим проигрышем для политического руководства и для всего государства.

Роман Бессмертный, inforesist.org


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