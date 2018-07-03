Уимблдон: Белоруска Саснович сенсационно выбила чешку Квитову 3 3.07.2018, 19:52

Александра Саснович

Фото: Chris Hyde/Getty Images

Белорусская теннисистка обыграла одну из главных фавориток турнира.

В стартовом поединке турнира Александра Саснович встречалась с двукратной победительницей Уимблдона чешкой Петрой Квитовой (7). Поединок завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:0 в пользу белоруски.

Во втором круге Саснович встретится с американкой Тейлор Таунсенд (73 ВTA).

Сегодня также победу в первом матче на турнире праздновала еще одна белоруска Вера Лапко (82 ВTA), обыгравшая американку Кристину Макхейл (90 ВTA).

Накануне Виктория Азаренко (87 ВTA) пробилась во второй раунд Уимблдона, а вот Арина Соболенко (32 ВTA) не смогла пройти дальше.