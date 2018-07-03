Черногорцы жалеют белорусов: Приходи на массаж, будет дешевле, чем для русских 2 3.07.2018, 20:08

На известном курорте местные жители искренне сочувствуют туристам из Беларуси, считая их бедными.

Во второй половине июня корреспондент «Салiдарнасцi» побывала в Черногории на курорте номер один – многолюдной Будве, куда без визы могут прилетать белорусы и россияне, – и стала свидетельницей нескольких показательных сцен.

Эпизод первый

Хозяйка виллы, где в апартаментах живут в основном белорусы, расспрашивает прибывшую гостью о жизни в Беларуси. Сама сетует, что, отработав около тридцати лет в отеле, получает пенсию 220 евро, которая слишком мала для нормальной жизни в Черногории. И что теперь управляет своим небольшим бизнесом, помогая тем самым как себе, так и детям с внуками.

– Я отработала больше 30 лет на одном из госпредприятий инженером, – делится в ответ пенсионерка из Брестской области. – Пенсия – 120 евро в эквиваленте. Треть отдаю за коммунальные услуги. Конечно, на оставшиеся не прожила бы, поэтому приходится подрабатывать уборщицей. Откладываю в течение года каждую копейку, чтобы летом к морю приезжать. Такие у меня радости.

Черногорка немедленно зовет соседку и начинает бурно на родном языке пересказывать только что услышанное. Женщины с округлившимися от потрясения глазами сочувственно качают головами.

Эпизод второй

Возле главного пляжа – «Славянского» – в живописном парке в тени деревьев стоит массажный столик с табличкой «МАСАЖ». За ним работает приветливый черногорец, который ненавязчиво предлагает туристам свои услуги.

Шутим, что массаж на табличке написан на белорусском, как будто специально для нас. Разговорились.

– Сколько за массаж берете?

– 10 евро за 30 минут, – отвечает собеседник, и уточняет: – Откуда вы?

– Из Минска.

– Ооо, белорусы. Знаем, что бедные. Приходи, это цена для русских, для вас, конечно, дешевле будет.

Эпизод третий

Вдоль набережной Будвы в несколько рядов плотно стоят торговые точки с сувениркой, одеждой и обувью. Среди продавцов – очень много сербок.

– Приезжаем сюда в заработки на сезон, потому что в наших краях низкие зарплаты. Про Беларусь наслышаны: вам тоже совсем несладко, – дополняют женщины и, без особых торгов, с шутками дают белорусам скидку 2-5 евро за единицу.

В знак солидарности, шопинг-терапии и поднятия настроения ради.