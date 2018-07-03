Курц назвал проблемы, на которых сосредоточится Австрия, возглавляя ЕС 3.07.2018, 20:21

Себастьян Курц

Канцлер Австрии заявил о необходимости бороться за сохранение верховенства права и демократии в Европе.

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил о необходимости бороться за сохранение верховенства права и демократии в Европе. Выступая в Европейском парламенте по случаю начала председательства Австрии в Совете ЕС, Себастьян Курц также представил проблемы, на которых его страна намерена сосредоточиться в следующие шесть месяцев, передает «Радио Польша».

Одной из таких проблем является миграционный кризис. Себастьян Курц, в частности, прокомментировал соглашение между немецкими партиями ХДС и ХСС о создании на юге Германии транзитных центров для беженцев, просящих убежища.

«Я не могу предсказать, что принесут нам следующие недели. Могу лишь обещать, что во время нашего председательства в Совете Европейского союза мы сделаем все, чтобы бороться за Европу без внутренних границ, но с прочными внешними границами», - подчеркнул Себастьян Курц.

В ходе своего выступления в Страсбурге канцлер Австрии также пообещал сосредоточить работу ЕС на экономическом развитии и европейской активности в соседних и африканских странах.