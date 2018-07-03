Трое в кокошниках Марк Крутов, «Радио Свобода»

3.07.2018, 20:35

Фото: tass

Как главный мем ЧМ-2018 связан с коррупцией в России.

Одним из главных мемов чемпионата мира по футболу в России стал кадр из трансляции матча Россия – Испания, на который попала колоритная троица в кокошниках, жующая (как выяснилось позже) хот-доги. В тот же вечер стали известны фамилии попавших на видео болельщиков: ими оказались Дмитрий Гнатюк, его супруга Инна Каленская и их племянник Юрий Гнатюк. Фотография стала не только поводом для шуток, но и напомнила о возможной коррупции при финансировании выборов и других государственных проектов в России: Дмитрий Гнатюк оказался вице-президентом Группы ИМА, которая занимается политическим консалтингом и тесно сотрудничает с российскими властями под руководством его старшего брата Андрея.

Фанаты в кокошниках и с хот-догами неожиданно для себя стали талисманом сборной России и их пригласили на матч Россия - Хорватия pic.twitter.com/xeoJwvlLfs — славянин (@serbret981) 3 июля 2018 г.

Ветераны PR на службе у государства

Группа ИМА была основана Андреем Гнатюком почти 30 лет назад, в 1989 году (об истории ее создания сам Гнатюк подробно рассказывал в этом интервью). Начав с издательского бизнеса (одним из самых популярных проектов группы была газета "СПИД-Инфо"), компания быстро расширила список предоставляемых услуг информационным сопровождением государственных проектов: от дизайна сайтов и логотипов государственных учреждений до размещения статьей в прессе и PR-сопровождения "Единой России" на выборах. Сейчас Группа ИМА и ее дочерние структуры, в частности, "ИМА-Консалтинг" и "ИМА-Пресс", по-прежнему оказывают услуги по "формированию и поддержанию имиджа", "проведению избирательных кампаний", "исследованию рынков" и "корпоративным коммуникациям".

Андрей Воробьев в Волоколамске во время "мусорного бунта"

Если верить словам Андрея Воробьева, губернатора Московской области и бывшего главы исполкома "Единой России", Группа ИМА сотрудничает с предшественником партии, движением "Единство" еще с 1999 года. В 2007 году "ИМА-Консалтинг" занималась рекламой и PR "Единой России" на парламентских выборах, в 2005-м – сотрудничала с партией во время выборов в Мосгордуму, помимо этого газета "Коммерсант" приписывала компании участие в выборах красноярского губернатора Александра Хлопонина (этой компанией занимался непосредственно Дмитрий Гнатюк, один из героев ставшего вирусным фото), проведение "Года Украины в России" и других мероприятий такого рода. В числе покровителей "ИМА-Консалтинга" называли, в частности, заместителя Юрия Лужкова Анатолия Петрова. В 2008 году Андрей Гнатюк получил за участие в президентской и парламентской предвыборных кампаниях орден "За заслуги перед Отечеством".

Смена Юрия Лужкова на Сергея Собянина в 2010 году не помешала бизнесу Андрея Гнатюка. С 2011 года, как писала осенью 2017 года в своем расследовании "Медуза", "ИМА-Пресс" выиграла десятки государственных контрактов на сумму более миллиарда рублей, в том числе в конкурсах, объявленных Комитетом государственных услуг Москвы и Мосгоризбиркомом. С московскими выборами был связан и один из самых заметных скандалов в истории Группы ИМА: сделанные в "ИМА-Пресс" по заказу Мосгоризбиркома рекламные материалы, призывающие граждан прийти на выборы депутатов Госдумы, оказались идентичны сделанным в этой же компании агитационным материалам "Единой России".

Сотрудничество "ИМА-Групп" с властями продолжается и по сей день: так, в августе 2017 года еще одно подразделение группы, "ИМА-Консалтинг", выиграло конкурс на освещение деятельности Центризбиркома перед президентскими выборами 2018 года.

Фейковые конкуренты и конфликт интересов

Большое расследование, посвященное, в числе прочего, Группе ИМА, было опубликовано в 2017 году центром антикоррупционных исследований "Трансперенси Интернешнл – Россия". В нем утверждалось, что с 2011 года Группа ИМА и аффилированные с ней лица получили более 400 госконтрактов на сумму почти 2,5 млрд рублей. Из них 666 миллионов получила от московских властей компания "ИМА-Консалтинг". Эти деньги тратились на эксклюзивные социологические исследования по выявлению политических настроений избирателей и оказание консультационной поддержки. В "Трансперенси Интернешнл" считают, что такое расходование бюджетных средств является использованием административного ресурса: "Одним из косвенных источников государственного финансирования партий и кандидатов являются механизмы предоставления материальной поддержки в натуральном виде. Такими видами неденежной поддержки являются, помимо прочих, доступ к СМИ, закрытым социологическим исследованиям и политическое консультирование, оплаченное из средств бюджетов всех уровней", – говорится в докладе организации.

Кроме того, в качестве конкурентов "ИМА-Консалтинга" на конкурсах за госзаказы выступали тесно связанные с ней фирмы, которые эти конкурсы неизменно проигрывали: например, "Школа новых медиа", которой владеет президент "ИМА-Пресс" Владимир Евстафьев.

"ИМА Групп" – одна из самых известных на рынке политтехнологий структур, работающая в основном с властью и получающая госконтракты на миллиарды рублей", – говорит эксперт "Трансперенси Интернешнл – Россия" Станислав Андрейчук. "Она регулярно работает и на московских выборах, причем для оплаты ее услуг зачастую используются не только средства избирательных фондов, но и бюджетные средства. Насколько можно судить, в этому году "ИМА Групп" будет работать и на выборах губернатора Новосибирской области, Кемеровской области, я думаю, что и в Москве [на выборах мэра] мы их тоже увидим. Мы в течение нескольких лет пытаемся анализировать избирательные кампании с точки зрения их финансовой прозрачности. Прежде всего нас интересуют факты, когда на финансирование избирательной кампании идут бюджетные средства, что недопустимо. В случае с "ИМА Групп" у нас есть очень большие подозрения в том, что их предвыборные услуги кандидатам от власти зачастую финансируются за счет налогоплательщиков. Прекрасный пример – это как раз Москва, когда "ИМА Групп" получала контракты на сотни миллионов рублей в период избирательной кампании. На эти деньги проводились опросы, работа со СМИ, те вещи, которые необходимы именно в ходе избирательных кампаний кандидатов. Эти суммы получались ими на конкурсах, но если вы посмотрите на эти конкурсы, то увидите, что там чаще всего участвует один и тот же круг лиц. Последние несколько лет "ИМА Групп" стала получать гораздо меньше таких контрактов в столице, но мы видим, что они работают и в других регионах, например в Ярославле. Все последние годы она получала очень большие деньги, это сотни миллионов и миллиарды рублей".

Сергей Собянин голосует на выборах мэра Москвы, 8 сентября 2013 года

Обвинения в адрес "ИМА Групп" звучали и со стороны Движения в защиту прав избирателей "Голос". Весной 2017 года движение опубликовало доклад, в котором говорилось: компания "ИМА-Консалтинг" только за 2016 г. получила от различных московских властных структур более 60 госконтрактов на информационное сопровождение их деятельности и проведение исследований на общую сумму 110,4 млн рублей. Часть из этих исследований, отмечают в "Голосе", была проведена в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы, однако их результаты так и остались непубличными. Например, более 700 тысяч рублей было потрачено на такое закрытое исследование управой района Царицыно. Фактически, констатирует "Голос", в Москве на бюджетные средства проводятся закрытые социологические исследования, результатами которых пользуются сами администрации, а также, предположительно, связанные с ними кандидаты.

Под копирку

Деятельностью "ИМА Групп" и ее дочерних структур много занимался и независимый журналист, создатель сайта "Лапшеснималочная" и редактор проекта Coda Алексей Ковалев. Отдельным предметом его внимания стали однотипные сайты районных муниципальных газет, наполненные по большей части скучными казенными новостями и имеющие посещаемость, близкую к нулевой. На содержание таких сайтов только в одном Южном административном округе уходит из бюджета почти 10 миллионов рублей в год. Ковалев обратил внимание, что адреса и телефоны "редакций" этих газет совпадают с контактными данными агентства "ИМА-Консалтинг", которое и выиграло конкурс префектуры ЮАО на "оказание услуг по информационному обеспечению".

Сделанные по одному шаблону сайты московских районных интернет-газет - коллаж noodleremover.news

По мнению Ковалева, схема работы и смысл существования десятков однотипных сайтов прост: несколько сотрудников переписывают и публикуют на них присланные из мэрии или префектуры пресс-релизы, агрегатор новостей "Яндекс.Новости" воспринимает каждую такую новость как самостоятельную, в результате чего нужный сюжет оказывается в топе новостей "Яндекса". Кроме этого, Ковалеву удалось найти дизайнера этих сайтов: им оказался житель Украины, получивший за свою работу 600 долларов. Ковалеву удалось также найти доказательства тесного знакомства руководителя "ИМА-Консалтинга" Вартана Саркисова с руководителями других подобных фирм, формально выступающих ее конкурентами в борьбе за московские госзаказы: например, гендиректор "Школы новых медиа" Ксения Ильина одновременно является советником гендиректора "ИМА-Консалтинг" и вместе с Саркисовым занимается яхтенным спортом.

Чисто российский талисман

Сам Дмитрий Гнатюк, ставший знаменитым благодаря фотографии в кокошнике с хот-догом, имеет ко всем этим историям лишь косвенное отношение в качестве вице-президента всей Группы ИМА. Впрочем, российские СМИ, объявившие его новым талисманом чемпионата мира, предпочитают избегать указания на место работы Гнатюка-младшего и называют его "редактором" или "вице-президентом коммуникационной группы". На тот факт, что Группа ИМА связана с антикоррупционными расследованиями и подозрительными государственными конкурсами, обратил внимание лишь телеканал "Дождь". На матч сборных России и Хорватии в Сочи всю троицу в кокошниках пригласили уже лично организаторы турнира, хотя в портфолио Дмитрия Гнатюка на сайте Группы ИМА в числе его увлечений футбол не значится: Гнатюку, если верить написанному там, ближе шахматы, букинистика и кулинария. На сообщения Радио Свобода в Фейсбуке с просьбой прокомментировать расследования НКО и СМИ о возможной коррупционной составляющей в сотрудничестве Группы ИМА и российских властей ни Дмитрий Гнатюк, ни его старший брат не ответили.

Марк Крутов, «Радио Свобода»