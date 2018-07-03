Правительства Черногории и Албании впервые в истории провели совместное заседание 3.07.2018, 20:56

Премьер-министр Албании Эди Рама и премьер-министр Черногории Душко Маркович

Встреча проходила в северном албанском городе Шкодра.

Правительства Черногории и Албании во вторник провели беспрецедентное совместное заседание, пообещав работать вместе, чтобы противостоять проблемам миграции, меньшинств и безопасности.

Об этом сообщает eurointegration.com cо ссылкой на Balkan Insight.

Встреча проходила в северном албанском городе Шкодра, расположенном на пути маршрута беженцев с Ближнего Востока и из Африки, следующих через Албанию и Черногорию в Хорватию, входящую в ЕС.

"Мы будем работать вместе, чтобы сохранить стабильность. Речь не идет ни о каких стенах и колючей проволоке. Наши страны являются безопасными", - сказал премьер-министр Черногории Душко Маркович.

В Албании за первые пять месяцев текущего года зарегистрировано более 2300 мигрантов и беженцев, что вдвое превышает численность за весь 2017 год.

Правительства двух стран подписали совместную декларацию и 12 соглашений о взаимной помощи в чрезвычайных ситуациях, об открытии совместного пограничного переезда для международных грузовых и пассажирских перевозок и о сотрудничестве в трансграничной операции по контролю за воздушным пространством.

Премьер-министр Албании Эди Рама высоко оценил отношение властей черногорцев к этническому албанскому меньшинству и заявил, что при принятии закона о меньшинствах Албания предоставила черногорскому меньшинству статус, которого оно заслуживает.

"Необычно, что в нашем регионе есть положительные вещи, но они есть", - сказал Рама.

Представители бизнеса обеих стран также обсудили сотрудничество в сферах торговли, туризма, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, IТ и деревообработки.