Предприниматель из Беларуси назвал 18 признаков умного человека 1 3.07.2018, 21:45

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Выдержки из статьи Ивана Маслюкова «Как стать умнее».

В 2011 году белорусский предприниматель Иван Маслюков выложил в интернет статью «Как стать умнее». За прошедшие годы текст собрал тысячи лайков и репостов. «Лайфхакер» публикует выдержки из статьи.

1. Умный человек разговаривает с определённой целью

При встрече, по телефону, в чате. Разговор — инструмент для достижения цели.

Глупые люди ведут разговоры ради самих разговоров. Так они потакают своей лени, когда заняты. Или борются со скукой и бездельем в свободное от работы время.

2. Комфортно чувствует себя в одиночестве

Умному не скучно со своими мыслями. Он понимает, что важные события и открытия могут происходить внутри человека.

Глупые, напротив, всеми силами стараются избежать одиночества: оставаясь наедине с собой, они вынуждены наблюдать собственную пустоту. Поэтому им кажется, что важное и содержательное может происходить только вокруг. Они следят за новостями, стремятся к компаниям и тусовкам, сто раз в день проверяют социальные сети.

3. Старается держать равновесие

Между опытом извне (фильмы, книги, рассказы друзей) и собственным опытом.

Между верой в себя и осознанием, что он может ошибаться.

Между готовым знанием (шаблонами) и новым знанием (мышлением).

Между интуитивной подсказкой от подсознания и точным логическим анализом ограниченных данных.

Глупые легко ударяются в какую-нибудь одну крайность.

4. Стремится расширить диапазон своего восприятия

Умный хочет достичь точности в ощущениях, чувствах, мыслях. Он понимает, что целое состоит из мельчайших деталей, поэтому так внимателен к мелочам, оттенкам, к малому.

Глупые довольствуются усреднёнными штампами.

5. Знает много «языков»

Умный человек общается с архитекторами через здания, с писателями — через книги, с дизайнерами — через интерфейсы, с художниками — через картины, с композиторами — через музыку, с уборщиком — через чистый двор. Он умеет общаться с людьми с помощью того, что они делают.

Глупые люди понимают только язык слов.

6. Умный человек доводит начатое до конца

Глупый останавливается, едва начав, или на середине, или почти закончив, исходя из предположения, что сделанное может оказаться невостребованным и не принесёт никому никакой пользы.

7. Понимает, что огромная часть окружающего мира была изобретена и создана людьми

Ведь ботинка, бетона, бутылки, листа бумаги, лампочки, окна когда-то не существовало. Пользуясь тем, что было изобретено и создано, он хочет в благодарность отдать человечеству и что-то от себя. Он с радостью создаёт сам. А когда пользуется тем, что сделали другие, с удовольствием отдаёт за это деньги.

Глупые, когда платят за вещь, услугу, объект искусства, делают это без благодарности и с сожалением, что денег стало меньше.

8. Соблюдает информационную диету

Умный человек не захламляет память фактами и данными, которые не нужны для решения текущих задач. При этом, изучая мир, он стремится прежде всего понять причинно-следственные связи между событиями, явлениями, вещами.

Глупые потребляют информацию без разбора и не стараясь вникнуть во взаимосвязи.

9. Понимает, что ничто не может быть оценено без контекста

Поэтому не спешит с выводами и оценками каких бы то ни было вещей, событий, явлений, пока не проанализирует совокупность всех обстоятельств и деталей. Умный очень редко критикует, осуждает.

Глупый человек легко оценивает вещи, события, явления, не вникая в детали и обстоятельства. Он с удовольствием критикует и осуждает, таким образом как бы чувствуя себя выше того, что является объектом его критики.

10. Считает авторитетом того, кто заслужил у него авторитет

Умный никогда не забывает, что, даже если все придерживаются одного мнения, они могут ошибаться.

Глупые признают мнение правильным, если оно поддерживается большинством. Им достаточно того, что множество других людей считают определённого человека авторитетом.

11. Очень избирательно относится к книгам и фильмам

Умному совершенно не важно, когда и кем была написана книга или когда был снят фильм. Приоритет — содержание и смысл.

Глупый человек отдаёт предпочтение модным книгам и фильмам.

12. Имеет страсть к саморазвитию и росту

Чтобы вырасти, умный человек говорит себе: «Я недостаточно хорош, я могу стать лучше».

Глупые, стремясь возвыситься в глазах окружающих, унижают других и, таким образом, унижаются сами.

13. Не боится совершать ошибки

Умный человек воспринимает ошибки как естественную составляющую движения вперёд. При этом старается не повторять их.

Глупые раз и навсегда хорошенько усвоили постыдность совершения ошибок.

14. Умеет концентрировать внимание

Для максимальной концентрации умный человек может замкнуться в себе, быть недоступным ни для кого и ни для чего.

Глупые люди всегда открыты для общения.

15. Умный человек убеждает себя, что всё в этой жизни зависит только от него

Хотя понимает, что это не так. Поэтому он верит в себя, а не в слово «удача».

Глупые убеждают себя, что всё в этой жизни зависит от обстоятельств и других людей. Это позволяет им снять с себя всяческую ответственность за происходящее в их жизни.

16. Бывает твёрд, как сталь, или мягок, как глина

При этом умный человек исходит из своих представлений о том, каким ему следует быть при разных обстоятельствах.

Глупый бывает твёрд, как сталь, или мягок, как глина, исходя из стремления соответствовать ожиданиям окружающих.

17. Легко признаёт свои ошибки

Его цель — уяснить действительное положение вещей, а не быть всегда правым. Он слишком хорошо понимает, как сложно разобраться во всём многообразии жизни. Поэтому он не врёт.

Глупые обманывают самих себя и других.

18. Ведёт себя в основном как умный человек

Иногда умные люди позволяют себе расслабиться и ведут себя как глупые.

Глупые люди иногда концентрируются, проявляют силу воли, прилагают усилия и ведут себя как умные люди.

Безусловно, никто не может поступать по-умному всегда и везде. Но чем больше в вас от умного человека, тем вы умнее. Чем больше от глупого, тем глупее.