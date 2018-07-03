Глава МВД Италии поплавал в бассейне конфискованной у мафии виллы

Глава МВД Италии поплавал в бассейне конфискованной у мафии виллы1
- 3.07.2018, 21:55
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Маттео Сальвини демонстративно проплыл круг в бассейне на глазах у журналистов.
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини демонстративно поплавал в бассейне на тосканской вилле, которая была конфискована у одного из боссов мафии.
Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на The Associated Press.
Сальвини проплыл круг в бассейне и за этим наблюдали журналисты. Таким образом, по его словам, он демонстрирует приоритетность борьбы с мафией на своем посту.
«Мы должны оставить этих господ в нижнем белье», - сказав он.
Сальвини выступает за упорядочение процедур конфискации, чтобы объекты можно было быстро преобразовывать для других целей.