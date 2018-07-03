«Немецкая волна»: Около 30 человек задержаны 3 июля в Минске 3.07.2018, 22:14

Фото: DW

Лукашенковский парад прошел на фоне массовых задержаний.

Около 30 человек задержаны во вторник, 3 июля, в Минске в ходе акции освобождения и солидарности, по инициативе оппозиционера и экс-кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича проводившейся в День независимости Беларуси. Об этом сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на сайт "Хартия-97".

Участники мероприятия собирались возложить цветы к памятнику советским солдатам и к мемориальному кресту жертвам сталинских репрессий. Кроме того, они планировали поддержать политзаключенных.

Накануне акции милиция задержала Николая Статкевича

Как передает интернет-портал, целый ряд сотрудников правоохранительных органов прибыл на акцию в штатском. Они начали уводить людей в автозаки, зачастую не предъявляя им обвинений. В результате среди задержанных оказались и случайные прохожие. По данным телеканала "Белсат", правоохранители применяли силу, "безосновательно и без объяснений хватали под руки и волокли" в автофургоны.

Накануне акции возле своего дома был задержан и сам Статкевич. Политика доставили в районный отдел внутренних дел Ленинского района Минска.