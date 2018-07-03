Жителей белорусского Дятлово в День города поздравили с Днем России 3.07.2018, 22:23

Город Дятлово, что в Гродненской области, 2 июля отмечал 520-летие.

Город Дятлово, что в Гродненской области, 2 июля отмечал 520-летие. Во время торжественной части гости праздника услышали патриотичную песню со словами «С днем рождения, Россия!».

День города – праздник с множеством особенностей, для которого пишется сценарий. Затем он утверждается, и не одним человеком.

Но на празднике в Дятлово что-то пошло не так. Люди услышали песню, в которой город поздравляли с днем рождения. Однако в песне была и строчка «С днем рождения, Россия, с днем рождения, мы!» – сообщает портал NewGrodno.

Видимо, перед выбором песни организаторы праздника не прослушали ее до конца.