Джулиани: Трамп может ответить на вопросы спецпрокурора Мюллера 30.07.2018, 7:33

Руди Джулиани

Фото: Минобороны США

Решение будет принято на следующей неделе.

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что президент, возможно, будет готов побеседовать со спецпрокурором Робертом Мюллером даже в том случае, если в ходе беседы ему будут заданы некоторые вопросы по поводу предполагаемого воспрепятствования правосудию в ходе расследования российского вмешательства в президентские выборы-2016, сообщает «Голос Америки».

По словам Джулиани, переговоры с сотрудниками Мюллера о проведении беседы продолжаются.

Он отметил, что юридическая команда Трампа хотела бы, чтобы круг вопросов, затрагиваемых в ходе беседы, по существу, ограничивался предполагаемым сговором между предвыборным штабом Трампа и Россией в период выборов-2016. Однако, как заявил Джулиани, выступая по каналу CBS, Трамп, возможно, согласится ответить и на некоторые вопросы, в той или иной форме касающиеся и возможного воспрепятствования правосудию.

Джулиани добавил, что решение о том, даст президент Трамп согласие на беседу с Мюллером или нет, может быть принято на следующей неделе.