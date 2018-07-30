Дуэль Александр Хоц

30.07.2018, 8:06

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Александр Хоц

Фото: facebook.com

Мы становимся участниками сражения между человеком и режимом.

По поводу голодовки Олега Сенцова у меня тяжелые предчувствия. Дело в том, что кремль боится прецедента уступок. И постарается пресечь на будущее этот метод давления.

Если Савченко чудом удалось вырвать из тюрьмы - именно благодаря международной кампании протеста и радикальному настрою "идти до конца", - при нарушенной процедуре "помилования" (она его не просила), - то попытка Сенцова использовать тот же инструмент давления - должен вызвать у режима приступ ярости.

Речь не просто о "давлении", а о том, что методика голодовок может стать популярной в глазах политзаключенных, которым часто нечего терять.

Поэтому шансы на освобождение Сенцова меньше, чем у Савченко, - несмотря на огромный резонанс. Да и после "мундиаля" поводов бояться ущерба репутации - никаких. Репутация и так - ниже плинтуса. А "продать" Трампу ничего из важного для Путина - не удалось. "Сделка" не состоялась.

Так что, мы становимся свидетелями (точнее, участниками) - сражения со смертельным исходом между человеком и режимом. Готовность человека идти до конца (иначе голодовки бессмысленны) - и крайняя озлобленность режима, который ничего не получает, "прогибаясь" под давлением, - и к тому же боится вала новых голодовок, - делает схватку Сенцова с путиным по-настоящему трагичной..

К тому же, драма в том, что любая голодовка имеет шансы только если она объявлена всерьез. Ее эффективность всегда оплачена чьей-то смертью. Без смертельной голодовки Марченко власть вообще не считала бы этот метод угрозой для себя. ("Врачи умереть не дадут", "когда-нибудь голодовки заканчиваются, - жить хотят все" и пр.)

Любая брошенная на полпути голодовка снижает шансы следующей - быть воспринятой всерьез. И каждая голодовка со смертельным исходом - трагически-повышает "эффективность" этого метода борьбы.

Голодовка Олега Сенцова - пришлась на тот период, когда режим отчаянно пытается оградить себя от всех угроз давления - в преддверии масштабного социального кризиса. (Все эти "нацгвардии", водометы и "казаки" на улицах - из той же оперы).

И "прогиб" под давлением голодающего Сенцова - кажется режиму опасным сигналом обществу - о слабости и уязвимости их полицейских "твердынь".

Чем закончится эта трагическая дуэль одного отчаянного человека - с монстром огромного, имперского режима (на закате своей паршивой истории) - покажет ближайшее время.

Александр Хоц, «Фейсбук»