Советник Белого дома: В экономике США происходит много позитивных вещей 30.07.2018, 8:14

Ларри Кадлоу

Американское правительство заслуживает того, чтобы его чествовали, как победителя.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в воскресенье, что, по его мнению, экономический рост в 4,1 процента, зафиксированный в США во втором квартале, будет носить устойчивый характер в ближайшие месяцы, несмотря на скептицизм независимых экономистов, сообщает «Голос Америки».

«Происходит много позитивных вещей», – сказал Кадлоу, выступая на канале CNN.

По его словам, президент Дональд Трамп «заслуживает того, чтобы его чествовали, как победителя», учитывая «снижение налогов и сокращение нормативных актов, например».

«Реформа торговли, я думаю, уже окупается. Фундаментальные показатели экономики выглядят очень хорошо», – сказал он.

«Наблюдается бум бизнес-инвестиций. А это порождает производительность. Это порождает рабочие места. Это порождает зарплаты для обычных людей, что очень важно», – пояснил он.

Кадлоу сказал, что за пять полных календарных кварталов, которые пришлись на 18-месячное президентство Трампа, средний экономический рост крупнейшей экономики мира составил 2,9 процента.

«Я не вижу причин, почему это не может продолжаться еще несколько кварталов», – сказал советник.

После того, как в пятницу было объявлено, что темпы роста во втором квартале составили 4,1 процента, Трамп заявил, что страна находится на пути к самому высокому ежегодному росту ВВП за 13 лет. Президент предсказал, что по мере заключения новых торговых соглашений с другими странами американская экономика превысит показатели за второй квартал.

«Это очень-очень устойчивые цифры, – сказал он. – Это не разовый успех».

В воскресенье Трамп написал в «Твиттере»: «Самый большой и лучший вывод, вытекающий из хорошего отчета по ВВП, заключается в том, что ежеквартальный дефицит торгового баланса сократился на 52 миллиарда долларов, а также, конечно же, исторически низкие показатели безработицы, особенно среди афроамериканцев, испаноязычных, азиатов и женщин».

The biggest and best results coming out of the good GDP report was that the quarterly Trade Deficit has been reduced by $52 Billion and, of course, the historically low unemployment numbers, especially for African Americans, Hispanics, Asians and Women. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2018 г.

Некоторые независимые экономисты, однако, сомневаются в том, что американская экономика с ежегодным объемом 18,6 триллиона долларов может продолжать расти теми же темпами, что и в последние три месяца.

Некоторые эксперты говорят, что успехи последних месяцев, главным образом, хотя и не полностью, являются результатом временных факторов, например, первоначального оживления после снижения налогов, поддержанного Трампом, которые вступили в силу ранее в этом году. Большинство аналитиков сходится во мнении, что за весь 2018 год рост экономики США может составить 3 процента, что является наилучшим показателем с 2005 года, когда он составил 3,5 процента. Однако они не считают, что что показатель второго квартала в 4,1 процента будет зафиксирован вновь.

«Мы считаем, что второй квартал будет пиком роста, учитывая, что бум, вызванный снижением налогов, затихает, темпы роста глобальной экономики становятся умереннее, ФРС ужесточает денежно-кредитную политику, а над экономикой нависает торговый протекционизм», – говорит Грегори Дако, главный экономист по США в аналитической компании Oxford Economics.

Главный экономист Moody's Analytics Марк Занди считает: «Второй квартал показал хорошие результаты, но они подпитывались снижением налогов и увеличением расходов правительства».

В США потребительские расходы составляют около 70 процентов экономики, и Иэн Шефердсон, главный экономист консалтинговой фирмы Pantheon Macroeconomics, считает, что именно эти расходы объясняют хорошие показатели второго квартала.

«Потребители действительно были в ударе, – сказал он. – Рост в 4 процента, вероятно, говорит о том, что люди потратили деньги, вырученные от снижения налогов, которое они ощутили в январе, но вряд ли это повторится».