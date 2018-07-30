На пороге грандиозного шухера 3 30.07.2018, 8:20

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Беларусь ожидает близкий дефолт.

Процессы, которые наблюдаются с финансами в Беларуси, не дают расслабиться даже в сезон отпусков. Динамика такова, что нас может ожидать дефолт. Хотя до сих пор властям удавалось как-то выкручиваться. Сумеют ли они сделать это сейчас? Издание «Новы Час» разбиралось в проблеме.

Как свидетельствует статистика Национального банка, за полгода белорусы проели где-то около миллиарда долларов. Двадцать девятый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты. За шесть месяцев этого года белорусы сдали 1,037 миллиарда долларов чистыми, за весь прошлый год - 2,2 миллиарда долларов, в 2016 году чистая продажа составила 2,4 миллиарда долларов.

Но при этом главный финансовый регулятор отмечает: интерес к валютным операциям у белорусов в июне упал. За месяц чистая продажа наличной валюты упала на 26,1% до 173,9 миллиона долларов. При этом снизились не только продажи, но и покупки наличной валюты.

Эксперты говорят, что граждане продают валютные «заначки» (в том числе накопленные депозиты), стараясь сохранить потребление при снижении уровня доходов. По расчетам трехгодовой давности, на руках у белорусов было примерно 8 миллиардов долларов. Таким образом, по состоянию на сегодня, они проели уже пять из них.

Но замедление темпов валютных операций может свидетельствовать о том, что предварительные расчеты были неточными, и валюты у населения было меньше. Таким образом, своеобразная «подушка безопасности» граждан и государства худеет. Причем, не берутся в расчет упомянутые выше «сезоны отпусков», когда белорусы тратят валюту - но за пределами страны.

Тем временем платить по кредитам нужно не только людям, но и государству. И не удивительно, что в этой ситуации в Беларуси идет откат по золотовалютным резервам. За полгода ЗВР Беларуси упали на 0,5 миллиарда долларов. На 1 июля резервы Беларуси упали до 6,8 миллиарда долларов в эквиваленте, и это сокращение происходит второй месяц подряд.

В июне власти отдали кредиторам 424 миллионов долларов. Но стоит отметить, что июнь выдался еще не очень сложным месяцем года. В январе власти отдали 1400 миллионов долларов, в феврале - 470 миллионов, в марте - 415 миллионов, в апреле - 332 млн USD, в мае - 331 миллион. И все это - по прежним займам.

Как известно, эти займы можно либо отдавать сразу, либо реструктуризировать (т.е. отложить). Либо можно поиграть в «финансовую пирамиду»: отдавать долги за счет новых. Примерно так в последнее образом белорусские власти и действовали. Однако сейчас проблема в том, что новых займов пока никто выдавать не собирается.

Печальная финансовая новость последнего времени - Всемирный банк связал выдачу кредита Беларуси с программой МВФ. «Возможность кредитования на цели развития может быть рассмотрен в будущем в увязке с восстановлением программы МВФ», - говорится в стратегии партнерства Всемирного банка для Беларуси.

Между тем, программа МВФ у нас уже два года как заморожена - стороны не сошлись во мнениях по вопросу темпов реформ. МВФ настаивал на их скорейшем проведении, Беларусь планировала, как всегда, растянуть их на неопределенный срок.

Причем специалисты Всемирного банка очень искренни в выводах. «Опыт последних лет свидетельствует, что усиление заинтересованности в ускорении процесса реформ более вероятно только в случае ухудшения ситуации с привлечением внешнего финансирования... Резкое ухудшение ситуации в экономике может стать толчком к ускорению реформ, особенно если не удастся обеспечивать дальнейшие договоренности с Российской Федерацией о предоставлении требуемого объема финансирования», - говорится в документе Всемирного банка.

Говорят, что пуля вызывает неизменные преобразования в мозгу, даже если она попадает в «мягкое место». Всемирный банк и МВФ ожидают такой «пули», когда руководство Беларуси осмыслит: перемены и реформы неизбежны.

Снижение белорусских ЗВР обусловлено тем, что власти недосчитались валютных доходов, которые они еще в 2017-м заложили в бюджет на 2018 год. В июне этими доходами должен был стать транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 миллионов долларов.

Причем этот транш власти рассчитывали получить в конце 2017 года. Следующий транш - в начале 2018-го. Но время шло, денег нет до сих пор. В пресс-службе ЕФСР сообщили, что сроки выделения денег Беларуси не определены. «Дата заседания Совета Фонда по рассмотрению вопроса шестого транша еще не назначена. После принятия решения Советом Фонда по шестому траншу будет проведена работа по определению новой контрольной даты для седьмого транша и оценке выполнения его условий», - отметили в ЕФСР.

Кто-то говорит, что Беларусь просто не выполнила условия ЕСФР, на которые предназначался кредит. Но, возможно, это связано с денежными проблемами в самой России, которая и является основным финансистом ЕФСР.

А тем временем наши ЗВР и так не обеспечивают минимальное покрытие импорта. В такой ситуации властям остается либо надеяться на получение от ЕФСР последних 400 миллионов долларов, либо продавать госимущество. В противном случае до конца 2018 года ЗВР Беларуси откатятся к опасной черте в 6 миллиардов долларов.

Да сих пор Беларусь выплачивала свои долги вовремя, не позволяла не только возможности дефолта (невозможности платить вообще), но даже и технических дефолтов (никогда не пропускала сроки выплаты по займам ). Тем не менее, со временем бремя долга будет представлять собой все большую опасность.

Как полагает финансовый аналитик Вадим Иосуб, если по каким-либо причинам не удастся рефинансировать долги, если в новых кредитах откажут все кредиторы, вопрос о способности Беларуси возвращать долги может возникнуть в течение года.