Армия Израиля перехватила судно, которое пыталось прорвать блокаду сектора Газа 30.07.2018, 8:25

Фото: Freedom Flotilla

Судно буксируют в порт города Ашдод.

Военно-морские силы Израиля перехватили в Средиземном море судно, которое пыталось прорвать израильскую блокаду сектора Газа.

Как сообщает The Times of Israel, на борту судна находились находились активисты, моряки и правозащитники, включая профессора Исмаила Наза, главу малайзийской кампании по бойкоту Израиля.

Два месяца назад судно вышло из датского порта Копенгагена. Оно несколько раз заходило в европейские гавани, расположенные по маршруту следования, а также участвовало в мероприятиях в поддержку так называемого "марша возвращения" палестинцев.

По словам активистов, они пытались доставить в сектор Газа медикаменты, а также призвали от правительств своих стран требовать от Израиля снять блокаду.

"ВМС ясно дали понять судну, что оно нарушает блокаду и что любые гуманитарные грузы могут быть доставлены в сектор Газа через порт Ашдод. Операция закончилась без чрезвычайных инцидентов", - заявили израильские военные.

В армии Израиля также отметили, что судно буксируют в порт города Ашдод.

Блокада сектора Газа началась в сентябре 2007 года после ракетных и минометных обстрелов территории Израиля. Их количество значительно увеличилось после полного ухода Израиля из Сектора Газы и прихода там к власти исламистского движения ХАМАС.

Напомним, 28 июля в секторе Газа возобновились беспорядки, в результате которых погиб 14-летний подросток и 43-летний мужчина. Более 200 человек получили ранения.