А вы вышли из Батыевской юрты3
- Дмитрий Растаев
- 30.07.2018, 8:24
Общее есть у Беларуси с Украиной, но никак не с Россией.
Знаете что, гражданин Гундяев, засуньте свою «святую Русь» себе за фофудью!
Ваша «святая Русь» - это столетия крови, боли и слёз. Столетия варварства и бесчинства. Столетия лжи и лажи, морока и мрака, опричнины и ГУЛАГа.
Именем «святой Руси» вы убивали и грабили, захватывали чужие земли и лишали будущего целые народы. Да и свой народ никогда не щадили.
А уж после того, что ваша «святая» натворила в Украине...
Правильно сказал поэт: «Никогда мы не будем братьями».
Из киевской купели вышли мы - Украина и Беларусь. А вы вышли из Батыевской
юрты.
И культуры у нас разные.
И судьбы у нас разные.
И всё у нас разное.
Дмитрий Растаев, «Фейсбук»