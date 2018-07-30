А вы вышли из Батыевской юрты 3 Дмитрий Растаев

30.07.2018, 8:24

Дмитрий Растаев

Общее есть у Беларуси с Украиной, но никак не с Россией.

Знаете что, гражданин Гундяев, засуньте свою «святую Русь» себе за фофудью!

Ваша «святая Русь» - это столетия крови, боли и слёз. Столетия варварства и бесчинства. Столетия лжи и лажи, морока и мрака, опричнины и ГУЛАГа.

Именем «святой Руси» вы убивали и грабили, захватывали чужие земли и лишали будущего целые народы. Да и свой народ никогда не щадили.

А уж после того, что ваша «святая» натворила в Украине...

Правильно сказал поэт: «Никогда мы не будем братьями».

Из киевской купели вышли мы - Украина и Беларусь. А вы вышли из Батыевской

юрты.

И культуры у нас разные.

И судьбы у нас разные.

И всё у нас разное.

Дмитрий Растаев, «Фейсбук»