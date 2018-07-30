Британия готовится к «жесткому» Brexit: привлекут военных
- 30.07.2018, 8:48
Вертолеты и армейские грузовики будут использоваться для перевозки продуктов питания, лекарств и топлива.
Вооруженные силы Великобритании планируют привлекать для доставки продуктов питания, лекарств и топлива в случае нехватки, если страна выйдет из ЕС без соглашения. Соответствующий план разработало правительство, пишет The Times.
По данным издания, согласно плану, вертолеты и армейские грузовики будут использоваться для перевозки грузов для уязвимых слоев населения, если блокирование портов приведет к нехватке продовольствия, топлива и медикаментов.
По словам источника в Министерстве обороны страны, "официального запроса" о предоставлении помощи не поступало, но он не исключил, что вооруженные силы готовы поддержать региональные власти.
В связи с этим магазины предупредили своих поставщиков о необходимости создания запасов таких товаров, как чай и кофе.
С проблемами такого "жесткого" Brexit может столкнуться и Национальная служба здравоохранения, которой придется закупать лекарственные препараты за пределами ЕС, чтобы создать их резерв в больницах.
Вооруженные силы страны обычно используют для оказания помощи жителям только в гражданских чрезвычайных ситуациях.
19 марта 2018 года сообщалось, что Евросоюз и Великобритания договорились - переходный период после Brexit завершится в конце 2020 года.