Сегодня нужно поддержать Игоря Комлика и Геннадия Федынича 1 30.07.2018, 8:50

Игорь Комлик (слева) и Геннадий Федынич

Суд над лидерами профсоюза РЭП начнется в Минске в 11.30.

30 июля в 11:30 суд Советского района Минска приступает к рассмотрению уголовного дела лидеров независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП), сообщает «Радыё Свабода».

Геннадий Федынич и Игорь Комлик обвиняются в «уклонении от уплаты налогов на 23 тысячи рублей».

Лидером РЭП грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

Федынич и Комлик обвинения опровергают. Они заявляют, что процесс против них - это реакция властей на активные действия РЭП в деле защиты трудящихся.