Кто-то шаг за шагом превращает Беларусь в страну дураков 22 30.07.2018, 9:24

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Зачем из госслужбы делают посмешище?

"В Беларуси разработают устав госслужащего, или кодекс - это уже как карта ляжет. Я долго пытался понять зачем, но так и не смог. Такое ощущение, что кто-то шаг за шагом превращает Беларусь в страну дураков. Вот только зачем?", - пишет ej.by.

"Есть толковые управленцы - есть развитие и перспективы в стране. Поэтому к госслужащим предъявляются повышенные требования. Это должны быть специалисты, обладающие широким кругозором, способные определять стратегические задачи и правильно оценивать последствия принимаемых решений. Но прежде всего госслужащий - человек с высочайшими моральными качествами", - заявил Лукашенко на состоявшемся совещании по вопросам госслужбы. А дальше поехало, завертелось, как в театре абсурда.

После совещания глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова в комментарии белорусскому телевидению так прямо и сказала, что решение разработать устав или кодекс госслужащего, чтобы собрать в едином документе все, что касается госслужбы - это правильно решение.

Давно в Беларуси наметилась очень опасная для страны тенденция. Чиновники продвигают разработки определенных документов, которые не решают никаких проблем, не подвигают к какому-то созиданию, а всего лишь дублируют уже существующие нормативные акты, подменяя реальные действия в том или ином направлении, но бумажную фикцию.

Нынешний закон "О государственной службе в Республике Беларусь" был принят в 2003 году, после этого в него 13 раз вносили различные изменения и дополнения.

Да, сегодня в стране есть проблема кадров для госаппарата, но проблема эта возникла не потому, что закон плохой, а потому, что он плохо исполняется.

Просто подбор кадров на государственную госслужбу в Беларуси на 100% протекционистский. Кто-нибудь слышал, что в Беларуси хоть раз был объявлен конкурс на замещение вакантной должности госслужащего. Вот сейчас по причине ареста заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого освободилась вакантная должность. Пусть бы объявили конкурс и выбрали наиболее достойного на это место. Но нет, назначен будет тот, на кого Лукашенко укажут соответствующие службы. Причем, опять же, выберут из своей семьи чиновников или руководителей госпредприятий. Это инцест в чистом виде, который не может привести ни к чему другому, как деградации и последующему вымиранию.

Если объективно посмотреть на инициативу по разработке устава госслужащего, то становится совершенно очевидно, что этот документ в принципе не способен решить ни одну из тех проблем, которые существуют сегодня в госслужбе. Он лишь усугубит их. Устав нужен только для того, чтобы подменить реальную деятельность формальной. Будет также, как с законом "О борьбе с коррупцией": вместо того, чтобы требовать от госслужащего исполнения своих обязанностей и законов Беларуси, от него в основном станут требовать исполнения устава. В принципе, это уже происходит: на том же совещании у Лукашенко вместо решения реальных проблем решили просто разработать устав.