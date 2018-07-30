«Царь – жлоб»: лучшие кадры с антипутинских митингов в Москве 2 30.07.2018, 9:36

2,430

Акции против повышения пенсионного возраста – в фото- и видеорепортажах.

28 июля по всей России прошли митинги против повышения пенсионного возраста, организованные КПРФ. В Москве акция прошла на проспекте Академика Сахарова.

Митинг начался в 13:00 по московскому времени. Помимо москвичей в акции приняли участие приезжие из других городов — Ярославля, Рязани, Тулы и других. В основном на улицы столицы вышли сторонники КПРФ, но также там присутствовали представители «Левого Фронта», РРП и других организаций.

По оценкам «Белого счетчика», к началу акции на проспекте собралось от 10,6 до 12 тысяч человек.

В воскресенье, 29 июля, на проспекте академика Сахарова прошел митинг против пенсионной реформы. Он был организован Либертарианской партией. По оценке «Белого счетчика», в нем приняли участие 6 тысяч человек.