В Беларуси вводят онлайн-учет иностранцев 30.07.2018, 9:41

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Иллюстрационное фото/getty images

Новшество заработает с 2019 года.

Министерство внутренних дел продолжит работу по «упрощению регистрации» иностранцев в Беларуси. Об этом в эфире белорусского телевидения 29 июля рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

В частности планируется, что с 2019 года зарегистрировать временно пребывающих в Беларуси иностранцев в ОВД можно будет через интернет.

Предполагается, что регистрация иностранцев через интернет будет осуществляться с помощью Единого портала электронных услуг.