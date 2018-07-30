СМИ: Россияне завезли «Новичок» в Британию за несколько недель до покушения на Скрипалей 3 30.07.2018, 9:57

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Фото: Getty Images

Новые факты о химической атаке российских спецслужб.

Покушение на Сергея и Юлию Скрипалей осуществляли две группы российских убийц. Одна из них доставила в Великобританию яд "Новичок" за несколько недель до покушения, тогда как вторая применила его. Об этом пишет Sunday Mirror.

Киллеры замаскировали "Новичок" под флакон с духами, чтобы провезти его в Великобританию для убийства Скрипаля, считают в полиции.

Изначально следствие полагало, что этот же флакон стал причиной отравления Чарли Роули и Дон Стёрджес — последняя погибла спустя несколько дней после того, как они случайно обнаружили эту бутыль. Однако позже Роули рассказал, что нашел бутылку запечатанной, поэтому правоохранители предположили, что отравители Скрипалей выбросили яд после распыления его на дверную ручку, и теперь смертельно опасный предмет может лежать где угодно.

Стражи порядка уверены, что "Новичок" прибыл из России. Предположения об ином "просто смехотворны", заявил источник в британском правительстве.

"Если этот флакон был запечатан, то это означает, что киллеры использовали другую емкость для распыления «Новичка» перед дверью Скрипаля", — заявил в интервью Sunday Mirror источник в британском правительстве.

Ранее аналогичное предположение сделала газета The Sun, ссылаясь на свидетельства Роули, которые он изложил в интервью ITV News.

Он подчеркнул, что упаковка выглядела как "совершенно новая" и "полностью запечатанная", и пояснил, что ему потребовалось "надорвать" целлофановый пакет, чтобы извлечь из него бутыль. Когда он передавал ее своей подруге Дон, ему показалось, что она "узнала" марку духов. "Страшно подумать, что нечто подобное может быть замаскировано таким способом и выставлено на всеобщее обозрение", — цитирует его газета.

Иными словами, изначально находка выглядела так, будто речь идет о совершенно новом товаре — как если бы этот парфюм продавался в магазине. В этом случае нельзя быть уверенным в том, что емкость с "Новичком", найденная Роули и Стёрджес, прежде применялась при отравлении Скрипалей, считает The Sun.