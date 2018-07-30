Позорная история 1 30.07.2018, 9:59

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Иллюстрационное фото

Как чиновники мешают белорусам воспитывать детей на родном языке.

Сначала чиновники нижнего уровня, затем столичные власти и, наконец, представители правительства умыли руки и отказались решить элементарный вопрос, пишет «Салідарнасць».

Эпизод 1. Почему белорусскоязычные родители не захотели отдавать детей в белорусскоязычные группы?

В начале нынешнего года в Первомайском районе возникла инициатива родителей, которые желали, чтобы их дети, которым осенью предстоит идти в детский сад, воспитывались там на белорусском языке. На бумаге препятствий для их желания не было.

В том же Первомайском районе в детских садах действует 54 белорусскоязычные группы. Но в реальности лишь формально. Как узнали родители, воспитание там почти полностью проходит по-русски.

– Беларускамоўнае дзіця ў такіх групах аказваецца ў меншасці або ў адзіноце ў параўнанні з тымі, хто размаўляе па-руску. Гэта стварае стрэсавую атмасферу для дзіцяці, – объяснили «Салідарнасці» родители.

Поэтому выступающие за обучение своих детей на родном языке направили в управление по образованию администрации Первомайского района просьбу о создании разновозрастной группы, где действительно общались бы на белорусском. Обращение подписал 21 человек от имени 24 детей.

– Жадаючых значна больш. Я падала 21 подпіс толькіх тых, каго змагла знайсці ў двухтыднёвы тэрмін праз знаёмых без шырокай агалоскі. У адрозненне ад упраўлення адукацыі, бацькі да мяне не прыходзяць з заявамі на беларускамоўную групу, – уточнила в комментарии «Салідарнасці» Ольга Ковальчук, воспитывающая на родном языке дочку.

В апреле пришел отрицательный ответ за подписью начальника управления по образованию Людмилы Борисенко: возможности открыть такую группу чиновники не нашли.

Важная деталь: в Первомайском районе в детских садах действует 6 разновозрастных групп с русским языком воспитания. Их созданию местные власти не мешали.

Эпизод 2. Как Мингорисполком умыл руки

Отказ Администрации Первомайского района родители посчитали необоснованным и незаконным. По их мнению, он нарушает конституционное право выбора языка образования и воспитания детей и дискриминирует детей по языковому признаку (часть 3 статьи 50 Конституции).

Действия местных чиновников обжаловали в коллективном обращении в Мингорисполком.

Из обращения: «Не чыноўнікі павінны вырашаць, на якой мове навучаць і выхоўваць дзяцей. Гэтае права належыць нам, бацькам»

В мае пришел ответ комитета по образованию Мингорисполкома. В письме за подписью заместителя председателя комитета Марины Юркевич было сказано: «Улічваючы, што дашкольныя ўстановы Першамайскага раёна перакаўплектаваныя дзецьмі, сфарміраваць у 2018-2019 навучальным годзе рознаўзроставую групу няма магчымасці».

Эпизод 3. Чем закончился диалог с министром Карпенко

В мае представители группы родителей также попали на личный прием к министру образования Игорю Карпенко. Ему изложили следующие аргументы за создание разновозрастной группы:

– Формально белорусскоязычные группы в детских садах становятся примером профанации. Воспитатели, ссылаясь на то, что большинство детей не понимает по-белорусски, в бытовом общении переходят на русский. В такой ситуации белорусскоязычные дети русифицируются.

– Весь вопрос заключается только в том, чтобы перераспределить места в детских садах таким образом, чтобы белорусскоязычные дети попали в одну группу.

Спустя несколько недель пришел официальный ответ от министра Карпенко. Главное из его письма:

– Минобразования рекомендовало при учете заявлений родителей включить выбор ими одного из государственных языков.

– Открытие рознавозрастной группы в Первомайском районе запланировано к 2019-2020 учебному году.

По сути, министр дал понять, что в предстоящем учебном году отстаивать права белорусскоязычных детей не будет. Хотя ранее он заявлял другое.

Ігар Карпенка ў інтэрв’ю «Нашай Ніве» 12.04.2018 г:

«Калі прыйшоў адзін бацька і кажа: давайце створым беларускамоўнае асяроддзе, то гэта цяжка рэалізаваць. Калі такіх чалавек будзе 20, то мы такія класы і групы адкрыем»

Почему чиновники отказываются пойти навстречу родителям? Ольга Ковальчук в комментарии «Салідарнасці» сказала, что не может найти этому объяснение:

– Мне сапраўды цяжка гэта патлумачыць. Я хадзіла на прыёмы і да намесніцы міністра адукацыі, і да самаго міністра. Пры сустрэчы яны быццам бы выказвалі станоўчае стаўленне да нашай просьбы. Але калі даходзіць да рэальнай справы, сварэння групы і пошуку кадраў для яе, чыноўнікі пачынаюць, на мой погляд, прыдумваць адгаворкі.

Ольга Ковальчук (вторая слева) на встрече родителей с заместителем министра образования Раисой Сидоренко. Фото Радыё Свабода

Эпизод 4. Как суд отреагировал на требование восстановить законные права

Получив отказы от районных и городских властей, а также министерства группа родителей была вынуждена обратиться в суд.

– Лічым дзеянні (бяздзейнасць) выканаўчых і распарадчых органаў мясцовага кіравання неабгрунтаванымі і неправамернымі, так як яны незаконна ўшчамляюць нашае права на навучанне і выхаванне дзяцей на роднай беларускай мове, прадастаўленае Канстытуцыяй і нарматыўнымі прававымі актамі, прынятымі на яе аснове, – отмечалось в обращении, направленном в суд Первомайского района.

Четверо родителей (Ольга Ковальчук, Екатерина Царева, Дарья Вашкевич, Ольга Шашкель) попросили начать гражданское дело и обязать чиновников организовать разновозрастную белорусскоязычную группу.

Судья Наталья Петух 6 июля решила иначе. Изучив Гражданский процессуальный кодекс, она постановила, что споры о создании групп в детских садах не подведомственны суду.

Родители с этим решением не согласны. Они предполагают, что их хотят лишить права на правосудие по надуманным основаниям. И акцентируют внимание на законных правах и свободах – а их защиту согласно Гражданскому кодексу осуществляют суды.

Решение суда Первомайского района родители уже обжаловали и ждут ответа. Но некоторые выводы уже напрашиваются: вместо того, чтобы решить элементарный вопрос, представители власти пока предпочитают писать позорную страницу в истории отношений с гражданами.