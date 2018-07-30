Сергей Петрухин выходные провел в ИВС 3 30.07.2018, 10:12

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Сергей Петрухин

Брестский блогер якобы не подчинился «требованиям сотрудников милиции».

В пятницу, 27 июля, блогер из Бреста Сергей Петрухин выходил из дома, и в это время к нему подошли сотрудники милиции и заявили, что им нужно осмотреть квартиру блогера, сообщает ПЦ «Весна».

Разговор с милиционерами Петрухин транслировал в прямом эфире на YouTube-канале "Народный репортер". С этой записи следовало, что блогер отказался пускать сотрудников милиции в квартиру, так как те не объяснили, на каких основаниях делается осмотр. Также он потребовал присутствия адвоката.

В результате Сергей Петрухин был задержан: его отвезли в Ленинский РОВД города Бреста. Сама квартира блогера была опечатана.

Как сообщил правозащитник Роман Кисляк, он приехал в Ленинский РОВД, чтобы выяснить, что явилось основанием для задержания. "Но меня буквально вытолкали из милицейского участка", - рассказал Кисляк.

Вечером появилась информация, что Сергей Петрухин на выходные останется в изоляторе временного содержания, так как якобы он не подчинился "законным требованиям сотрудников милиции".

Напомним, что ранее стало известно, что против блогера возбуждено уголовное дело «за оскорбление». Причем иск в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета Сергей Петрухин получил 24 июля, а появится в это учреждение он должен был 23 июля.

26 июля блогер вместе с адвокатом посетил Брестский межрайонный отдел Следственного комитета, чтобы узнать у следователя Артема Хильковича, в чем суть обвинений, однако так и не смог получить такую информацию.