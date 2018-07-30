Саснович поднялась на рекордное в своей карьере место в мировом рейтинг

Саснович поднялась на рекордное в своей карьере место в мировом рейтинг1
- 30.07.2018, 10:07
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Белорусская теннисистка в рейтинге WTA поднялась сразу на семь позиций.
Белоруска Александра Саснович впервые в карьере поднялась на 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает БелТА.
На прошлой неделе Александра занимала 42-ю позицию, а после выхода в полуфинал турнира Moscow River Cup в российской столице переместилась на 7 ступенек вверх.
Белоруска Арина Соболенко занимает сейчас 36-е место. Вера Лапко находится на 69-й позиции, у Виктории Азаренко 108-е место.
На этой неделе они выступят на турнире в американском Сан-Хосе. Виктория Азаренко сыграет в первом круге с украинской теннисисткой Катериной Бондаренко (56-й номер рейтинга WTA), соперницей Веры Лапко будет китаянка Чжан Шуай (32).