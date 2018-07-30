Сенатор Линдси Грэм: Трамп занял более жесткую позицию в отношении РФ 2 30.07.2018, 10:24

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Линдси Грэм

США готовят новые санкции.

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что санкции, которые США ввели против России, не работают, поэтому сейчас в Сенате разрабатывают новый законопроект об ограничительных мерах.

В интервью телеканалу Fox News политик заявил, что "на 100%" хотел бы увидеть новые санкции против РФ.

В то же время Грэм отметил, что президент США Дональд Трамп занял более жесткую позицию в отношении России в отличие от своего предшественника Барака Обамы.

При этом сенатор считает, что действующие меры не работают, так как Россия "все еще пытается вмешаться в наши выборы".

По его словам, Трамп уже встретился с Советом национальной безопасности и потребовал укрепить избирательную инфраструктуру от действий России и других стран.

Также сенатор рассказал, что в работе над законопроектом о новых санкциях против РФ будет участвовать госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее сообщалось, что в США два влиятельных сенатора-республиканца заявили о необходимости оперативно подготовить новые санкции против России.

В частности, сенатор Линдси Грэм сказал, что санкции должны быть согласованы до того, как президент США Дональд Трамп проведет следующую встречу с президентом России Владимиром Путиным.