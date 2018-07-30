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Автомобили, которыми можно управлять, не сдавая на права

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  • 30.07.2018, 10:15
  • 4,326

Новый тип авто набирает популярность.

В Австралии и Западной Европе становятся популярными мини-автомобили, для вождения которых не обязательно иметь водительское удостоверение, сообщает autonews.ua.

Для вождения такого транспорта водителям достаточно посетить одну из школ вождения и получить специальный сертификат. Для получения этого документа не требуется сдавать какие-либо практические или теоретические экзамены.

Вот как выглядят такие автомобили:


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