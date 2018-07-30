Автомобили, которыми можно управлять, не сдавая на права

Автомобили, которыми можно управлять, не сдавая на права7
- 30.07.2018, 10:15
- 4,326
Новый тип авто набирает популярность.
В Австралии и Западной Европе становятся популярными мини-автомобили, для вождения которых не обязательно иметь водительское удостоверение, сообщает autonews.ua.
Для вождения такого транспорта водителям достаточно посетить одну из школ вождения и получить специальный сертификат. Для получения этого документа не требуется сдавать какие-либо практические или теоретические экзамены.
Вот как выглядят такие автомобили: