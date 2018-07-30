«Чтобы экономить, стараемся не включать свет» 10 30.07.2018, 10:34

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Барановичская посудомойка рассказала о своих доходах и расходах.

Посудомойка одного из барановичских кафе рассказала intex-press.by, почему не спускает воду после принятия ванны, почему не стриглась уже несколько лет, где покупает одежду и о чем жалеет в жизни больше всего:

- Я родилась в деревне. Когда мне было семь лет, умерла мама. Отец пил, я росла как придорожная трава – сама по себе. С утра до ночи приходилось смотреть хозяйство, поэтому в школе училась плохо, о поступлении не могло быть и речи. После школы устроилась на ферму дояркой. Потом познакомилась с будущим мужем, который забрал меня в Барановичи.

Своего жилья у него не было, жили с его родителями. Они меня сразу невзлюбили, убеждали мужа меня бросить: мол, «зачем тебе сдалась эта деревенская недоучка, пусть едет коровам хвосты крутить». Но он любил меня и всегда защищал. У нас родился сын. Через 10 лет муж умер, и свекровь просто выставила нас на улицу. Я поехала назад в деревню. Но отец также уже умер, а его дом втайне от меня продали. Я вернулась в Барановичи.

И посудомойка, и уборщица, и дворник

Первое время жили с сыном у моей подруги. Я пыталась найти работу, но без образования никуда не брали. Однажды в газете увидела вакансию кухонной рабочей (так называют посудомоек) в одном из городских кафе. Я бросилась туда: боялась, что кто-то успеет раньше. Меня взяли. Посудомойкой работаю два года.

В мои обязанности входит не только мытье посуды: я еще и уборщица, и дворник. Работаю через день до поздней ночи. Первые несколько месяцев мне доплачивали, но потом перестали. Зарплата даже уменьшилась – вместо обещанных 250 получаю не больше 220 рублей. Устроилась еще на одну работу – уборщицей в офис. Там тоже много не заработаешь – платят 100 рублей. Но я и этому рада.

Моемся в одной воде с сыном

Я живу вместе с 12-летним сыном в съемной комнате. За аренду плачу 60 рублей ежемесячно. Коммуналку делим с хозяйкой пополам. В период отопления – около 25 рублей, а летом – 10–15 рублей.

Хозяйка пожилая, у нее нет ни интернета, ни кабельного телевидения. Домашний телефон хозяйка оплачивает сама, я по нему не разговариваю. А вот без мобильного обойтись не получается, нужно контролировать сына. Мобильники из салона нам не по карману – купили старые с рук. Тарифы сейчас все дорогие: на мобильную связь отдаю в среднем 20 рублей в месяц.

Чтобы экономить, стараемся не включать свет. Бывало даже, что зимой специально ложились спать пораньше. Воды тоже много не льем. Стыдно признаться, но мы с сыном моемся в одной воде. А чтобы умыться и почистить зубы, набираем воду в кружку.

Бытовую химию и порошки всегда беру самые дешевые. Стараюсь покупать большие объемы и берегу каждую каплю. Ведь даже потраченные пять-шесть рублей для меня – много. Купить пасту позволить себе не могу, беру зубной порошок. Гель для душа и шампунь – тоже непозволительная роскошь, поэтому моемся обычным мылом.

Хотя место работы находится далеко от дома, всегда хожу пешком, даже ночью. Ни на талоны, ни тем более на проездной денег нет.

На чем не получается экономить, так это на школе. Сын учится в 7-м классе, и за все нужно платить. Помимо питания постоянно нужны ручки, карандаши, тетради, пособия и т.д. – это стоит немалых денег. На все у меня уходит около 60–70 рублей в месяц.

Рву яблоки и вишни с бесхозных деревьев

Благодаря тому, что работаю на кухне, мне удается нормально кормить сына. С каждой смены приношу домой то, что не доели посетители. Сначала было стыдно питаться объедками. Но голод не тетка, тем более что выбора у меня нет.

Все с работы не принесешь, поэтому продукты покупать все равно приходится. Обычно это самый дешевый хлеб, яйца на акциях, молоко, крупы, картошка. Мясо не покупаю, только на праздники курицу. Обычно это спинки – дешево и мяса после разделки остается много.

Иногда, если сын очень просит, могу купить ему мороженое или самое дешевое печенье. Фрукты не беру: слишком дорого, в сезон могу нарвать яблок или вишен с бесхозных деревьев.

Я очень люблю кофе, но позволить себе купить его не могу. Пьем с сыном чай. Причем беру всегда большие упаковки – так стоимость одного пакетика почти вдвое дешевле. На всем экономлю, но меньше чем 150 рублей в месяц потратить на продукты не получается.

На внешность не трачу ни копейки

Мне чуть больше 30, но выгляжу на все 50 – работа по ночам и безденежье дают о себе знать. На свою внешность я не трачу ни копейки. Я не делаю макияж: у меня нет помады, туши, румян – ничего из того, что должно быть у нормальной женщины. Волосы я не стригла уже несколько лет. Что уж говорить о духах?! Я и не помню, когда приятно пахла. Однажды «отжалела» на антиперспирант и пользовалась им несколько месяцев, берегла.

Одеваемся с сыном только в секонд-хендах. Знаю, что многие брезгуют такой одеждой, но для меня это идеальный вариант. Там можно купить хорошие, добротные вещи за копейки. К примеру, в прошлом месяце я приобрела себе юбку, кофту, брюки и рубашку для сына всего за 10 рублей. Больше потратить не могу. Обувь покупаю там же.

Обидно за ребенка

Я смирилась с такой жизнью. У меня нет и никогда не будет своего дома. Нет мужчины, и я реально понимаю, что замуж уже не выйду. Только больно и обидно за ребенка, он ни в чем не виноват. В школе над ним издеваются, обзывают нищебродом.

Сколько раз я пыталась устроиться на другую, более высокооплачиваемую, работу. Но такой сотрудник никому не нужен. Как я не пытаюсь вырваться из нищеты, не получается. И больше всего в жизни я жалею о том, что в свое время не получила нормальное образование.

После публикации в газете (18 июля) в жизни женщины произошли изменения к лучшему. По совету журналистов она оформила документы на получение пособия по потере кормильца. Первые выплаты, по словам юристов, женщина получит, уже в августе.