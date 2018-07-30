Колхозы живут по «библейским законам» 4 Александр Ярошук, «Белорусы и рынок»

30.07.2018, 10:51

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Александр Ярошук

Фото: «Радыё Свабода»

Парадигма белорусского АПК.

Недавно Лукашенко провел очередное совещание по проблемам сельского хозяйства, точнее по поводу гигантских долгов, растущих из года в год. Главным итогом стал проект указа об их пролонгации на три-пять и даже восемь лет — на «период финансового оздоровления». Убежден, данные меры так и останутся благими пожеланиями. Единственное, что вызывает некоторый интерес, — это попытка передать в собственность руководителей СПК до 25 % акций предприятий (в стоимостном выражении).

Все обсуждаемые меры, не только вышеуказанные, непоследовательные и половинчатые и ситуацию не спасут. Их можно приветствовать в качестве намерений что-либо сделать, однако как действенные инструменты выведения из критического состояния, в котором находится сельское хозяйство, они вовсе не окажут никакого заметного влияния.

Основная причина кроется в том, что в Беларуси не признается право частной собственности в сельском хозяйстве, включая право частной собственности на землю. К тому же мы знаем, что любые меры и принимаемые законы имеют обратную силу. Власть неоднократно демонстрировала это. Как дали руководителям СПК 25 %, так могут и отобрать.

Считаю, часто власть умышленно манипулирует общественным мнением, утверждая, что только колхозы или СПК могут представлять собой «крупное сельскохозяйственное производство». Оно может быть и частным, это показал опыт реформирования госхозов ГДР и Польши. В этих странах и сегодня сохранились крупные товарные производства с площадью сельхозугодий в 3—7 тыс. га, при этом они полностью частные. Данные предприятия демонстрируют чудеса конкурентоспособности: они куда эффективнее, чем фермерские хозяйства, площадь которых в Польше составляет в среднем около 15 га, в Германии — примерно 60 га.

В середине 90-х годов мы могли пойти по этому пути, но, как известно, поменялась власть, и колхозы вмиг стали священными коровами. Создание крупных частных сельхозпредприятий и предоставление тем, кто желает заняться фермерством, такой возможности — таким виделся нам тогда путь АПК. Он и сегодня является актуальным.

Нынешние СПК десятилетиями убивали всякий интерес сельчанина к труду, к эффективному и рентабельному производству. Крестьянин перестал быть хозяином и не только стал равнодушно относиться ко всему, что находится за пределами его приусадебного участка, но и всячески участвовать в перераспределении того, что производится в СПК. Да и председатель колхоза стремится обеспечить в первую очередь собственную жизнь, так как не знает, сколько времени ему отведено на посту руководителя хозяйства и чем его работа завершится.

Убежден, колхозы как форма хозяйствования полностью изжили и дискредитировали себя. Их нужно было давным-давно реформировать, чтобы появился собственник, потому что только он может стать настоящим хозяином.

Все остальные меры — это попытка сделать что-то, чтобы ничего не менять. Но ведь так не бывает! Причем с каждым принятым решением все становится только хуже. Сейчас уже можно говорить о том, что сельское хозяйство находится в критическом, я сказал бы, в катастрофическом положении.

Даже если указанные выше меры будут приняты, эффекта они не дадут, поскольку затрагивают общественное производство. Кому и за что там голова болит? Все прекрасно знают, что долги спишут, кредиты пролонгируют и выдадут новые, а мы, налогоплательщики, будем содержать эти страшно убыточные колхозы и переплачивать за их продукцию еще и в магазинах.

Единственный путь — признать частную собственность и расформировать колхозы, позволить ей появиться на селе. Что касается судьбы многомиллионных долгов, то, думаю, лучше этот «хвост» отрубить одним махом, иначе в итоге он станет еще больше! Никто не будет их возвращать. Как сказано в Библии, что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. В этой парадигме и существуют колхозы.

Александр Ярошук, «Белорусы и рынок»