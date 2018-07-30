В Горках футболисты из Речицы победили под «Погоней» и бело-красно-белым флагом

В Горках футболисты из Речицы победили под «Погоней» и бело-красно-белым флагом2
- 30.07.2018, 10:59
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Национальные символы помогли спортсменам.
28 июля на городском стадионе ФК "Горки" проиграл соперникам из ФК "Спутник" из Речицы. Итоговый счет на табло - 0: 2, сообщает сайт horki.info.
Следующий 16 тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги спортсмены из Горок будут играть опять дома. В Горки приедет ФК "Виктория" из Марьиной Горки. Матч состоится в следующую субботу 4 августа.