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В Горках футболисты из Речицы победили под «Погоней» и бело-красно-белым флагом

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  • 30.07.2018, 10:59
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Национальные символы помогли спортсменам.

28 июля на городском стадионе ФК "Горки" проиграл соперникам из ФК "Спутник" из Речицы. Итоговый счет на табло - 0: 2, сообщает сайт horki.info.

Следующий 16 тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги спортсмены из Горок будут играть опять дома. В Горки приедет ФК "Виктория" из Марьиной Горки. Матч состоится в следующую субботу 4 августа.


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